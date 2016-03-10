توسعه با تفکر دولت محوری افراطی در کردستان ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی چهارشنبه شب در نشست رسانه و توسعه که با حضور مدیران مرتبط با رسانه و جمعی از خبرنگاران استان کردستان برگزار شد، اظهار داشت: توجه مفرط به دولت برای توسعه استان کردستان یک آفت جدی و اصلی است و به همین دلیل باید ابتدا این نوع نگاه را تغییر داد.

وی ادامه داد: وقتی که از توسعه صحبت می کنیم تنها منظور احداث جاده و ساخت کارخانه نیست، بلکه منظور ما از توسعه مفهوم کلی آن بوده و رسیدن به توسعه در تمامی حوزه ها و بخش هاست.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان عنوان کرد: متاسفانه امروز در کردستان همه منتظرند تا دولت توسعه را ایجاد کند که این رویه به هیچ عنوان مناسب استان نیست و امکان اجرایی هم ندارد.

وی با اشاره به نقش مهم و تاثیرگذار رسانه ها در راستای ایجاد تغییر در این نوع گفتمان حاکم بر استان کردستان، بیان کرد: رسانه ها می توانند در راستای فرهنگ سازی برای تغییر دیدگاه مردم و مدیران نسبت به توسعه در استان کردستان اقدامات خوبی را اجرایی کنند.

نصراللهی زاده با اشاره به سیاست های جدید حاکم بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، گفت: انتظار می رود که با ایجاد تعامل بین رسانه و مدیران و همچنین استفاده از ظرفیت های مردمی نگاه به مقوله توسعه را تغییر دهیم.

وی نقش مردم را در توسعه مهم و حیاتی عنوان کرد و افزود: مردم می توانند با مشارکت خود بهترین کمک برای توسعه باشند و در همین راستا باید با برگزاری دوره های اموزشی و همچنین فرهنگ سازی این نوع نگاه را در سطح جامعه بسط و گسترش داد.

در جریان برگزاری این نشست مدیر کل صدا و سیمای مرکز کردستان، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، یکی از اساتید دانشگاه و شماری از خبرنگاران و همچنین مدیران رسانه های خبری این استان به بیان دیدگاه های خود در راستای رسیدن به توسعه و بهره برداری از ظرفیت های رسانه ای پرداختند.