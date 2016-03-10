قاتل کودک شش ساله قزوینی به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این باره اظهار کرد: بیست و دوم آبان ماه سال ۱۳۹۰، معصومه شش ساله كه برای خرید از منزل خارج شده بود، به منزل بازنگشت و همین موضوع موجب شد تا با اعلام والدین وی تحقیقات و بررسی پلیس آغاز شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: مأموران پلیس در تحقیقات خود با دختربچه ۱۰ ساله‌ای مواجه شدند كه ادعا كرد حدود یك ماه قبل مردی ۳۰ ساله وی را با تهدید چاقو به داخل مزرعه ذرت برده و مورد آزار جنسی قرار داده است.

وی در ادامه گفت: پس از گذشت مدتی در تاریخ ۱۳ آذر ماه جمجمه بچه‌ای در جاده فرعی حواشی شهر اقبالیه كشف شد كه به دنبال آن جسد دختر بچه گم شده نیز كشف شد.

صادقی افزود: كارآگاهان پلیس در تحقیقات خویش به فردی مظنون شدند، متهم در حالی كه ضبط خودرو و مقداری ابزار لازم برای سرقت همراه داشت، دستگیر و برای نامبرده به اتهام زنا، آدم ربایی مقرون به آزار، تهدید با چاقو، رابطه نامشروع و سرقت قطعات خودرو پرونده قضایی تشكیل شد.

وی خاطرنشان کرد: بررسی‌های پلیس نشان می‌داد كه متهم با تهدید دو دختربچه از جمله مقتول، آنها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده است، متهم با مواجه با ادله پلیس ناچار زبان به اعتراف قتل فجیح خود گشود و صحنه جرم را بازسازی كرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: دادگاه دوم كیفری استان با توجه به جهات مختلف پرونده، متهم را به دلیل آدم ربایی، آسیب جسمی و حیثیتی به متهمان و سرقت مقرون به آزار به استناد مواد ۴۷ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیزی محكوم كرد.

وی ادامه داد: با توجه به اقرارهای متهم در سرقت به استناد مواد ۴۷، ۶۵۲، ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون و مجازات اسلامی و به لحاظ تعدد معنوی اتهام سرقت، متهم را به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و رد مبلغ ۲۵ هزار ریال محكوم كرد.

صادقی نیارکی در پایان یادآور شد: متهم "م. ح" به جرم قتل عمد کودک شش ساله به قصاص و همچنین به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محكوم شد، به دنبال محاکمه و صدور حکم قصاص از سوی هیئت قضایی، متهم صبح امروز در زندان مركزی قزوین با حضور خانواده مقتول به دار مجازات آویخته شد.