۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

اردوغان: ترکیه الحاق کریمه به روسیه را به رسمیت نمی شناسد

رئیس جمهور ترکیه در دیدار با همتای اوکراینی خود ضمن انتقاد از مداخله نظامی روسیه در خاک اوکراین، الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه را غیر قانونی خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با «پترو پروشنکو» همتای اوکراینی خود ادعا کرد ترکیه الحاق غیر قانونی شبه جزیره کریمه به روسیه را به رسمیت نشناخته و نخواهد شناخت.

«اردوغان» همچنین گفته که از پیمان مینسک حمایت خواهد کرد و خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از خاک اوکراین شد.

وی همچنین با انتقاد از مداخله روسیه در قلمرو اوکراین گفت: روسیه در مورد مداخله نظامی خود در سوریه گفت که دولت سوریه از ما درخواست کرده تا به این کشور کمک کنیم. اما من از روسیه می پرسم که چه کسی به شما گفت وارد خاک اوکراین شوید؟

وی در ادامه افزود: ما معتقدیم که مساله شرق اوکراین تنها از طریق روش های صلح آمیز و دیپلماتیک قابل حل است.  

اردوغان همچنین در دیدار با همتای اوکراینی خود از افزایش میزان مبادلات تجاری دو کشور تا حجم ۲۰ میلیون دلار تا سال ۲۰۲۳ خبر داد. به گفته رئیس جمهور ترکیه این رقم در حال حاضر حدود ۱۲۵ میلیون دلار برآورد می شود.

کد مطلب 3577358

