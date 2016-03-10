«یحیی سکوت نکرد» درشیراز نقد شد/ فیلمی که نیاز به بازخوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب در واپسین برنامه نقد و بررسی سینما هنر و تجربه شیراز با حضور تینا پاکروان، تهیه کننده و کاوه ابراهیم پور، کارگردان «یحیی سکوت نکرد»پس از اکران این فیلم اجتماعی، حمیدرضا مومنی و علیرضا عیسوی در مقام منتقد و منتقد مجری به نقد آن پرداختند.

مومنی با بیان اینکه در این فیلم با شخصیتهایی خاکستری روبه روییم که روایت شخصیت عمه و آشنایی یحیی با او به درک می رسند.

منتقد جلسه آغاز فیلم را خوب توصیف کرد و افزود: شاید کارگردان با این گشایش دعوت به فیلم دیدن خواسته به تماشاگر شیوه دیدن را گوشزد کند.

مومنی ژانر «یحیی سکوت نکرد» را نزدیک به فضای سینمای کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: فیلمنامه با شخصیت پردازی های لحظه ای آغاز می شود و با رویدادهایی طرفیم که مخاطب را به دنیای پیچیده ای هدایت می کند.

وی، ادامه داد: عشق خاص دوران نوجوانی در داستان فیلم به وجود می آید و داستان با تمام تعلیقی و زیبایی فیلمنامه، کودکی آن را حفظ می کند، اما همچنان موضوع غامض است.

کارگردان «یحیی سکوت نکرد» با توجه به نظرات منتقدان سینما، گفت: تا ابد می شود به دنبال نشانه و معنا در فیلم ها گشت.

ابراهیم پور وارد شدن به سینما را کار سختی می داند، پای گذاشتن به معادلات پیچیده سینمای ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: برای من که سالهاست دستی در ساخت تیزرها و فیلم های تبلیغاتی داشته ام این پیچیدگی افزون تر بود.

ابراهیم پور با توجه به ریتم و ضرباهنگ فیلم «یحیی سکوت نکرد»، بیان کرد: این ریتم انتخابی است که من برای لحن روایت کردن برگزیدم و نمی توانم آنرا کُند بدانم، چراکه کاری عمدی بوده است. پس آنها که سینمای اروپا را دنبال می کنند با دیدن فیلمهای آنجلوپولوس باید چه بگویند؟

وی در پاسخ به اینکه فیلم در ژانر کودک می گنجد، اظهار کرد: من فیلم خود را در این تعریف قرار نمی دهم. گرچه به این فیلم برچسب سیاه نمایی می زنند، حتی اگر دست کم دو مورد هم از موضوعاتی که در فیلم مطرح می شود در جامعه وجود داشته باشد نباید چشمها را روی آن بست.

تهیه کننده فیلم سینمایی«یحیی سکوت نکرد» نیز در این نشست، عنوان کرد: آنچنان فیلمنامه بالقوه و روان بود که به لحاظ شناخت و تجربه ای که از کارگردان سراغ داشتم که به ابراهیم پور اعتماد کردم و تهیه آن را برعهده گرفتم.

تینا پاکروان که کارگردانی فیلم سینمایی «خانوم» را بر عهده داشته، ادامه داد: من با فیلمهایم پای اخلاق ایستاده ام، زیرا بیان حقیقت عریان جذاب است.

تهیه کننده «یحیی سکوت نکرد» درباره ترکیب بازیگران این فیلم، توضیح داد: از ابتدای ساخت این پروژه سینمایی بر حضور فاطمه معتمدآریا به عنوان بازیگری توانمند تاکید داشتیم و نقش بازیگر خردسال فیلم بر اساس تجربه ساخت فیلم های تبلیغاتی توسط ابراهیم پور از میان کودکان بسیاری رقم خورد، زیرا کارگردان ماهان نصیری را از میان بیش از 200 کودکی که تست زده بود برگزیده شد.

تهیه کننده «یحیی سکوت نکرد» انتخاب تورج منصوری را بر مبنای پیشنهادی دانست که به گروه شد و افزود: بکر بودن بازی های منصوری در کنار شخصیت دوست داشتنی او جذاب است.

منتقد این نشست در پایان نیز باردیگر پیام فیلم را تلاش برای تردید نکردن دانست و افزود: درستش آن است که انسانها وقتی بزرگ می شوند بسی چیزها را از دست می دهند. فیلم دارای بستر واقع گرای اجتماعی است و پیام های اجتماعی منتقل می کند.

مومنی «یحیی سکوت نکرد» را مانند شعر دانست و افزود: همچنانی که مردم شیراز شعر حافظ را می شناسند و بارها آنرا بازمی خوانند، این فیلم نیز نیاز به بازخوانی دارد.

وی فیلم را دارای نقاط ضعف کمرنگی عنوان کرد و گفت: چنانچه در این فیلم بازنگری شود دست کارگردان برای فیلم های بعدی برای جبران باز است.

مومنی تکنیک فیلمبرداری را نیز نیازمند بازنگری دانست و افزود: قاب های «یحیی سکوت نکرد» باعث می شود در لحظاتی تماشاگر احساس کند با فیلمی معمولی روبه روست، اما می شد با حساسیت بیشتری فیلم درخشان تر باشد.

با پایان یافتن نشست های نقد و بررسی فیلم های هنر و تجربه در شیراز، اکران فیلم های این گروه سینمایی همچنان ادامه دارد و تا 22 اسفند روزانه سه نوبت نمایش فیلم در سینما هنر و تجربه شیراز انجام می گیرد.