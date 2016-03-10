دو اثر جدید آیت الله اراکی وارد بازار نشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نگاهی به رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم» در ۱۱۶ صفحه توسط نشر معارف به زیور طبع آراسته شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

این کتاب شامل برخی از مقالات و نیز سخنرانی‌های آیت الله اراکی در زمینۀ موضوع رسالت و امامت از دیدگاه قرآن کریم است که در مقاطع مختلف در لندن ایراد شده است. آیت الله اراکی با توجه به اهمیّت رسالت و امامت در اندیشه سیاسی اسلام در این اثر سعی کرده است با استناد به آیات قرآن کریم اهمیّت این جایگاه را اثبات کند.



در این کتاب آمده است که هدف از بعث انبیاء‌ و تعیین امام از سوی خداوند برپایی عدل از طریق تشکیل حکومت است که این امر بعد از خاتم‌الانبیا(ص) توسط اهل بیت(عهم) ایشان که امامان بعد از ایشان هستند ادامه یافته است.



کاوشهایی در مبانی نظری حکومت دینی

همچنین کتاب «کاوشهایی در مبانی نظری حکومت دینی» در ۱۳۴ صفحه توسط نشر معارف به زیور طبع آراسته شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.



این کتاب شامل بخشی از مقالات آیت الله اراکی در مقولۀ حکومت اسلامی و مبانی نظری آن در مقاطع مختلف در کنفراس‌های علمی در لندن است. با توجه به اهمیت موضوع حکومت در اسلام، آیت الله اراکی سعی کرده است با بهره‌گیری از ادلّۀ عقلی و نیز نقلی، مبانی حکومت در اسلام را تبیین کند.



آیت الله اراکی در این اثر حکومت را ضرورت زندگی اجتماعی دانسته و بیان می‌ کند که منبع مشروعیّت و قدرت - به عنوان دو عنصر مهم در حکومت‌ها- در حکومت اسلامی بر ارادۀ خداوند و نیز رأی مردم استوار است. لذا مردم در اندیشۀ سیاسی اسلام بر خلاف سایر مدل‌های حکومتی دارای نقش فعال هستند.