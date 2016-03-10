آماده باش ۵۱ هزار همیار پلیس خراسان جنوبی در نوروز ۹۵

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس خراسان جنوبی، سرهنگ علیرضا رضایی در مراسم آماده باش نوروزی همیاران پلیس بیان داشت: با توسعه شهری و استفاده روز افزون از وسیله نقلیه در حمل و نقل این واقعیت غیر قابل انکار ایجاد شده که خودرو در تمام ابعاد زندگی انسان نقش دارد لذا برای زندگی مدرن نیاز به فرهنگ سازی داریم و به همین دلیل صرف استفاده از جریمه دیگر کافی و کارساز نیست.

وی افزود: نیروی انتظامی نیز خوشبختانه رویکرد خود را بنا بر مردم محوری و جامعه محوری قرار داده و طبیعی است که وقتی پلیس را برای مردم و درخدمت مردم می‌دانیم باید به سراغ ابزارهای فرهنگی نیز برویم.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی تشکل همیار پلیس را یکی از بزرگ‌ترین تشکل های فرهنگی کشور دانست و افزود این طرح از سال ۱۳۸۶ به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان با همکاری پلیس راهور و آموزش و پرورش به اجرا در آمده است.

وی عنوان کرد: خوشبختانه حضور دانش آموزان در لباس همیار پلیس نقش بسزایی در ارتقاء فرهنگ ترافیک جامعه داشته است.

وی هدف از طرح همیار پلیس را ارتقاء سطح ایمنی و فرهنگ ترافیک و تقویت روحیه مسئولیت پذیری و آموزش و آشنایی دانش آموزان با موارد ایمنی ترافیک از طریق شناسایی تخلفات حادثه ساز دانست.

سرهنگ رضایی افزود: در بررسی و تحقیقات انجام شده مشخص شده که ۸۶ درصد والدین واکنش مثبت به تذکرات فرزندان خود در حوزه رانندگی دارند.

وی عنوان کرد: در بررسی تخلفات ثبت شده در سابقه رانندگی والدین دانش آموزان پس از اجرای طرح مشخص شد که تخلفات حادثه سازی که توسط همیاران پلیس تذکر داده شده ۱۸ درصد کاهش داشته است.

وی از آماده باش ۵۱ هزار همیار پلیس در سطح استان همزمان با کل کشور از امروز خبر داد و افزود: امیدواریم روند کاهش تصافات در سطح استان با همکاری مردم ادامه داشته باشد.

وی از راه اندازی ایستگاه نوروزی همیاران پلیس در ایام نوروز خبر داد و افزود از دانش آموزان علاقمند در این ایستگاه که مکان آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد ثبت نام اینترنتی انجام و درهمان مکان آموزش های لازم ارائه و کارت و حکم همیار پلیس اعطاء خواهد شد.

سرهنگ رضایی در پایان افزود: برای ارتقاء آموزش در بین دانش آموزان و مهدهای کودک تعداد ۷ پارک ترافیک سیار با ۲۵ ماشین و موتورسیکلت شارژی به ارزش ۲۵ میلیون آماده شده که با شروع سال جدید مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.