واقعیت های تلخ زیر پوست شهر را نباید سانسورکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه کشور ایران دچار عقب افتادگی اقتصادی ۳۰۰ ساله است، گفت: کشور ایران به دلیل نداشتن توازن پایدار، مردم برخی مناطق مرفه و برخی را دچار فقر کرده است بنابراین هنگامی که از شرق و غرب کشور عبور می کنیم عقب افتادگی های بسیاری به چشم می خورد.

وی دیوان سالاری را بار سنگینی بر دوش دولت دانست که موجب شده است نتوانیم در توسعه همه جانبه گام برداریم و یادآور شد: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد بنابراین برای توانمند سازی باید در مسیر مردمی بودن حرکت کنیم.

استاندار کرمان حاشیه نشینی را ناشی از مشکلات مالی و مواد مخدر عنوان کرد و گفت: در حوزه مقابله با زمین خواری و حاشیه نشینی اقدامات خوبی صورت گرفته و طرح تکمیلی ساماندهی حاشیه نیز به صورت پایلوت در یکی از مناطق حاشیه ای اطراف شهر کرمان از اول اردیبشهت ۹۵ اجرا خواهد شد.

رزم حسینی با تاکید براینکه دولت ها باید به همراه مردم و نهادهای خیریه به رفع آسیب های اجتماعی بشتابند، تصریح کرد: واقعیت های تلخ زیر پوست شهر را نباید سانسور کرد بلکه واقعیت ها باید بیان شود تا مردم با اشراف به همه مسائل در جهت بهبود آسیب های موجود، مسئولان را یاری کنند.

وی یکی از هم و غم های دولت تدبیر و امید را کوچک کردن دولت عنوان کرد و افزود: کشورهای پیشرفته دولتی کوچک و ملتی بزرگ دارند اما متاسفانه در کشور ما به دلیل دیوان سالاری ماموریت ها به خوبی انجام نمی شوند البته باید توجه داشت که کوچک کردن دولت به معنای آسانتر کردن کارها و معطل نکردن مردم در پشت درب اتاق مدیران است.