كم خوني زنان باردار به نوزاد منتقل مي شود

دكتر سيد علي كشاورز در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: فقرآهن در دوران بارداري زنان بيشتر از ساير دوران زندگي اين افراد اتفاق مي افتد ، چرا كه ميزان استفاده از ذخيره آهن در اين دوره از زندگي افزايش مي يابد. بنابراين كمبود فقر آهن در زنان در دوره بارداري تشديد مي شود.
وي اظهار داشت: در صورت فقرآهن در بدن ، ذخاير كافي براي جنين نخواهد بود. بنابراين كودك متولد شده نيز دچار كم خوني خواهد شد.
مدير گروه تغذيه دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه تهران تصريح كرد: كودكان مبتلا به كم خوني در ابتداي زندگي ، ضريب هوشي آنان 5 تا 10 نمره پايين تر از هوش معمولي ديگر كودكان است.
وي ادامه داد: تحقيقات نشان مي دهد نيمي از زنان 15 تا 49 سال كشور دچار سوء تغذيه ناشي از فقر آهن بوده و بيش از 20 درصد اين جمعيت نيز دچار كم خوني فقر آهن به عنوان نوع شديد فقر آهن هستند.
اين متخصص تغذيه اظهار داشت: ميزان كم خوني در زنان كشور به گونه اي است كه از هر 3 نفر حداقل يك نفر دچار كم خوني ناشي از فقر آهن است.
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