كم خوني زنان باردار به نوزاد منتقل مي شود

يك متخصص تغذيه گفت: كم خوني ناشي از فقر آهن در هنگام بارداري گسترده است ، به گونه اي كه 50 درصد زنان در دوران بارداري دچار فقر آهن مي شوند.