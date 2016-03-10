مردم خوش درخشیدند؛ حالا نوبت مسئولان است/خبرگان بایدانقلابی بماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (پنج شنبه) در آخرین دیدار رئیس و نمایندگان دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری، در سخنان بسیار مهمی ضمن تجلیل از حضور معنادار و پرشکوه مردم در انتخابات هفتم اسفند و اعلام قاطعانه پایبندی و وفاداری خود به نظام اسلامی، به تبیین ویژگیهای این انتخابات و مهمترین وظایف و اولویت های مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در دوره جدید پرداختند و با برشمردن سه اولویت اصلی کشور در مقطع کنونی، «مسئله نفوذ» را بسیار جدی و مهم خواندند و تأکید کردند: تنها راه پیشرفت حقیقی، «استحکام ساخت داخلی کشور» در زمینه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، «حفظ خصوصیات انقلابی»، «حرکت جهادی»، «حفظ عزت و هویت ملی و اسلامی» و «هضم نشدن در هاضمه خطرناک جهانی» است.

رهبر انقلاب اسلامی انتخابات هفتم اسفند را با توجه به حضور ۳۴ میلیونی مردم و انداختن نزدیک به هفتاد میلیون رای در صندوقها، انتخاباتی پرمعنا و مهم خواندند و گفتند: مردم در این انتخابات واقعاً خوش درخشیدند و مشارکت ۶۲ درصدی واجدان شرایط رأی دادن، در مقایسه با بسیاری از کشورها حتی امریکا، درصد بالایی است.

حضرت آیت الله خامنه ای، خاطرنشان کردند: مردم با این مشارکت بالا، در واقع اعتماد خود را به نظام اسلامی، بصورت عملی نشان دادند.

ایشان انتخاب شدن و یا انتخاب نشدن برخی افراد در انتخابات گوناگون را طبیعی برشمردند و ضمن تشکر از تلاشهای نمایندگان خبرگان که در دوره جدید موفق به ورود به مجلس نشده اند، افزودند: البته برخی بزرگان هم هستند که رأی آوردن و یا رأی نیاوردن، هیچ خللی در شخصیت آنها ایجاد نمی کند و آقایان یزدی و مصباح از جمله این افراد هستند که حضور آنان در خبرگان باعث افزایش وزانت این مجلس می شود و نبود آنها نیز برای مجلس خبرگان خسارت است.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به برشمردن خصوصیات و ویژگی های انتخابات در نظام اسلامی بویژه انتخابات هفتم اسفند پرداختند و گفتند: «آزادی عمل مردم» برای شرکت در انتخابات از جمله این ویژگیها است زیرا در نظام اسلامی، حضور در انتخابات اجباری نیست و مردم با رغبت و انگیزه و فکر در همه انتخابات ها حضور می یابند.

حضرت آیت الله خامنه ای، «رقابتی بودن» انتخابات در نظام اسلامی را دومین ویژگی برشمردند و تأکید کردند: انتخابات هفتم اسفند یک انتخابات رقابتی کامل بود زیرا جناح ها و افراد مختلف با شعارها و عناوین گوناگون در انتخابات حضور پیدا کردند و صدا و سیما نیز در اختیار کاندیداهای مجلس خبرگان بود و همه به معنی واقعی کلمه تلاش و رقابت کردند.

ایشان «امنیت و آرامش فضای انتخابات» را از نکات برجسته‌ی انتخابات اخیر دانستند و گفتند: در حالیکه در کشورهای اطراف ما زندگی مردم با ناامنی و حوادث تروریستی همراه شده است، اما انتخاباتی با این عظمت و با چنین مشارکت وسیع مردمی، بدون حادثه ای تلخ برگزار شد به گونه ای که در شهر تهران مردم از ساعت ۸ صبح تا نیمه های شب، در کمال امنیت در پای صندوق های رأی حاضر شدند.

رهبر انقلاب اسلامی ضمن تشکر از تلاشها و اقدامات نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، وزارت کشور، سپاه و بسیج در برقراری امنیت و آرامش انتخابات، «سلامت و امانت داری» را یکی دیگر از ویژگی های این انتخابات برشمردند و خاطرنشان کردند: برخلاف تبلیغات دشمنان و همچنین ادعاهای برخی در داخل، انتخابات در نظام اسلامی همواره سالم بوده و هیچگاه حرکتی سازماندهی شده برای تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات وجود نداشته است.

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: انتخابات هفتم اسفند بار دیگر نادرستی و بی اعتباری سخنان کسانی را که در سال ۸۸ مدعی نامعتبر بودن انتخابات بودند و آن فتنه مضر را برای کشور بوجود آوردند، نشان داد.

ایشان افزودند: همانگونه که انتخابات اخیر سالم بود، انتخابات دوره های قبل، از جمله انتخابات سالهای ۸۸ و ۸۴ نیز سالم بودند.

رهبر انقلاب اسلامی، «رفتار کاملاً نجیبانه» کسانی را که در این انتخابات، رأی نیاوردند، یکی دیگر از ویژگیهای انتخابات هفتم اسفند دانستند و خاطرنشان کردند: برخلاف رفتار نانجیبانه کسانی که در سال ۸۸ رأی نیاوردند و با براه انداختن فتنه برای کشور هزینه بوجود آوردند و دشمن را به طمع انداختند، در این انتخابات کسانی که رأی نیاوردند، به پیروز انتخابات تبریک گفتند که این موضوع، بسیار با عظمت و با ارزش است.

حضرت آیت الله خامنه ای در جمع بندی این بخش از سخنان خود گفتند: اعلام اعتماد مردم به نظام اسلامی در انتخابات هفتم اسفند، در نقطه مقابل تلاش دشمن برای «ایجاد دو قطبی مردم و نظام»، و «بی اعتبار کردن انتخابات» بود.

ایشان بار دیگر به موضوع حملات ماههای اخیر به شورای نگهبان نیز اشاره کردند و با اظهار گلایه شدید از افرادی که در تبیعت ناخواسته از دشمن، شورای نگهبان را مورد هجمه قرار می دهند، خاطرنشان کردند: شورای نگهبان کار خود را با جدیت انجام داد و اگر هم اشکالی وجود دارد مربوط به قانون است که باید اصلاح شود.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: بررسی صلاحیت ۱۲ هزار نفر در مدت بیست روز یک اشکالی قانونی است که باید برطرف شود و نباید بدلیل این اشکال قانونی، شورای نگهبان مورد حمله قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص موضوع احراز صلاحیت ها نیز گفتند: آیا بدون احراز شرایط، می توان صلاحیت یک فرد را برای انتخابات تأیید کرد و آیا می توان در مقابل خداوند پاسخگو بود؟

ایشان خاطرنشان کردند: هنگامی که شورای نگهبان نتواند شرایط قانونی را در فردی احراز کند، نمی‌تواند صلاحیت وی را تأیید کند و این، یک ایراد نیست بلکه عمل به قانون است.

حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه شورای نگهبان یکی از چند مرکز اصلی نظام جمهوری اسلامی است که از ابتدای انقلاب مورد هجمه و تخریب استکبار بوده است، گفتند: هرگونه تخریب بر ضد شورای نگهبان، اقدامی غیراسلامی، غیرقانونی، غیرشرعی و غیرانقلابی است.

ایشان تأکید کردند: افرادی هم که صلاحیت آنها احراز نمی شود، ممکن است بطور طبیعی ناراحت شوند اما نباید شورای نگهبان را تخریب کنند بلکه باید اعتراض خود را از روشهای قانونی پیگیری کنند.

رهبر انقلاب اسلامی بعد از تبیین ویژگیها و پیامهای انتخابات هفتم اسفند، خاطرنشان کردند: مردم با حضور در صحنه، وظیفه خود را انجام دادند و حالا نوبت مسئولان است که به وظایف خود عمل کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای ابتدا به بیان وظایف نمایندگان دوره جدید مجلس خبرگان به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظام اسلامی پرداختند و گفتند: وظیفه مجلس خبرگان عبارت است از: «انقلابی ماندن، انقلابی فکر کردن و انقلابی عمل کردن».

ایشان رعایت این سه ویژگی را در نحوه انتخاب رهبر آینده کشور از اساسی ترین مسئولیت های مجلس خبرگان برشمردند و خاطرنشان کردند: لازم است در انتخاب رهبر آینده ملاحظات، رودربایستی ها و مصلحت اندیشی ها کنار گذاشته شوند و فقط خدا و نیاز کشور و اصل حقیقت، در نظر گرفته شود.

رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اگر در این وظیفه بزرگ کوتاهی انجام گیرد، قطعاً در اساس کار نظام و کشور مشکل بوجود خواهد آمد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به حضور علما، بزرگان و شخصیت های برجسته در مجلس خبرگان، یکی دیگر از وظایف نمایندگان این مجلس را بیان خواست ها و مشکلات مردم به مسئولان و تبیین حقایق برای مردم و آگاهی بخشی به آنها دانستند.

ایشان درخصوص وظایف نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی نیز به توصیه همیشگی خود برای همراهی و کمک مجلس به دولت اشاره کردند و افزودند: البته این همراهی و کمک، به معنای اغماض مجلس شورای اسلامی از وظایف قانونی خود نیست.

رهبر انقلاب اسلامی سپس به وظایف مسئولان دولتی اشاره کردند و گفتند: در شرایط کنونی کشور، سه وظیفه و اولویت اصلی باید مورد توجه مسئولان دولتی قرار گیرد: «۱- اقتصاد مقاومتی» «۲- ادامه پرشتاب حرکت علمی کشور» و «۳- مصون سازی فرهنگی کشور، ملت و جوانان».

حضرت آیت الله خامنه ای درخصوص اولویت اول بار دیگر با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی کشور بدون اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی حل نخواهند شد و رشد اقتصادی نیز بوجود نخواهد آمد، افزودند: قرار بر این شد که دولت یک قرار گاه اقتصاد مقاومتی تشکیل دهد و برای این قرارگاه، فرماندهی نیز تعیین کند که اقداماتی انجام شده است اما این اقدامات باید محسوس باشند و دیده شوند.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: مسئولان دولتی باید نسبتِ فعالیت ها و تلاشهای اقتصادی خود را با اقتصاد مقاومتی، کاملاً مشخص کنند و معیار هرگونه همکاری و برنامه اقتصادی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد که براساس خرد جمعی تنظیم شده و مورد اجماع اکثر کارشناسان و متخصصان اقتصادی است.

حضرت آیت الله خامنه ای به اولویت دوم یعنی «ادامه حرکت پرشتاب علمی» اشاره کردند و افزودند: اگر قدرت، عزت و مرجعیت را در جهان خواستاریم باید علم را تقویت کنیم و حرکت علمی متوقف نشود.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: باید پیشرفت علمی با جدیت تمام دنبال شود زیرا یکی از نتایج آن، اقتصاد دانش بنیان خواهد بود.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به اولویت سومِ مسئولان دولتی یعنی «مصون سازی فرهنگی» کشور تأکید کردند: برای مصون سازی فرهنگی، ابتدا باید به این هدف اعتقاد داشته باشیم و سپس برای آن برنامه ریزی و تلاش جدی کنیم.

ایشان خاطرنشان کردند: اگر این سه اولویت در دستور کار جدی مسئولان دولتی قرار گیرد، نتیجه آن، پیشرفت واقعی کشور خواهد بود.

رهبر انقلاب اسلامی، پیشرفت صوری از طریق رونق ظاهری و واردات کالا و خشنودی مقطعی جامعه را به ضرر مردم دانستند و تأکید کردند: پیشرفت باید عمیق، مستحکم و مبتنی بر پایه های داخلی کشور باشد.

ایشان، «حفظ خصوصیات انقلابی، حرکت جهادی، حفظ عزت و هویت ملی و اسلامی، و هضم نشدن در هاضمه خطرناک فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جهان» را از دیگر لوازم پیشرفت برشمردند و با اشاره به طراحی دشمن برای نفوذ گفتند: بر اساس اطلاعات دقیق، برنامه جدی استکبار و امریکا، نفوذ در کشور است، البته این نفوذ، از جنس کودتا نیست زیرا آنها می‌دانند که در ساخت نظام جمهوری اسلامی چنین چیزی امکان ندارد، بنابراین نفوذ را از دو مسیر دیگر دنبال می‌کنند.

رهبر انقلاب، آماج قرار دادن مسئولان و مردم را دو هدف عمده نفوذ دشمن خواندند و افزودند: هدف دشمن از طراحی نفوذ در مسئولان، تغییر دادن محاسبات مسئولان کشور است که نتیجه آن، قرار گرفتن فکر و اراده مسئولین در مشت دشمن است و در این حالت، دیگر نیازی به دخالت مستقیم دشمن نیست و فرد مسئول بدون آنکه حتی خود بداند، همان تصمیمی را می‌گیرد که دشمن می‌خواهد.

ایشان، سطح دیگر نفوذ را آماج قرار دادن باورهای مردم نسبت به اسلام، انقلاب، اسلام سیاسی و وظایف عمومی آن یعنی جامعه‌سازی و تمدن‌سازی برشمردند و گفتند: نفی استقلال کشور هم یکی از نقاط هجمه و نفوذ دشمن است که برخی در داخل نیز با ناشیگری آن را مطرح می کنند و می گویند استقلال موضوعی کهنه ‌شده است و امروز دیگر معنا ندارد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای، تغییر باورهای مردم برای فراموش کردن خیانتهای غرب را یکی دیگر از طراحی های دشمن دانستند و خاطرنشان کردند: در تبلیغات جهانی مطرح می‌کنند که چرا جمهوری اسلامی و مسئولان آن تا این حد با غرب و امریکا مخالف هستند؟

ایشان گفتند: ما از غرب صدمه دیده‌ایم و نباید فراموش کنیم که غرب با ما چه کرده است. من طرفدار قطع رابطه با غرب نیستم اما باید بدانیم که با چه کسانی در حال تعامل هستیم؟

رهبر انقلاب اسلامی با برشمردن موارد آشکاری از دشمنی غرب با ملت ایران از اواسط دوره قاجار تا به امروز، گفتند: ضعف سلاطین قاجار موجب فشار و امتیازگیری غربیها و متوقف کردن پیشرفتهای ملت ما شد، سپس رضاخان و بعد از او پسرش را بر سر کار آوردند، بعد از آن نیز حرکت نهضت ملی را در ۲۸ مرداد ۳۲ سرکوب و دستگاه جهنمی ساواک را ایجاد کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای، نابود کردن کشاورزی، توقف پیشرفت علمی، ربودن مغزهای فعال و کشاندن جوانان کشور به فساد و اعتیاد را از دیگر برنامه‌های تحت مدیریت غرب در دوره پهلوی خواندند و افزودند: غربیها از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شروع به معارضه کردند، به ضد انقلاب در بخشهای مرزی پول، سلاح و کمک سیاسی دادند، علیه امام، انقلاب و مسئولان انقلابی شایعه‌پراکنی و دشمنی کردند و در جنگ نیز تا هر آنجا که توانستند به صدّام کمک نظامی و اطلاعاتی و سیاسی کردند.

ایشان، اعمال تحریمها برضد کشورمان را نمونه دیگری از همین دشمنی‌ها دانستند و گفتند: نظام اسلامی قصد دشمنی با غرب را نداشت، بلکه در این کشور بنای مستقلی پایه‌گذاری شده بود که آنها شروع به دشمنی با آن کردند.

رهبر انقلاب با اشاره به تبعیت اروپا از سیاستهای امریکا در قضایای مختلف همچون تحریمها و تبلیغات خصمانه خاطرنشان کردند: ما مسئول کشور و ملّت و مسئول تاریخ هستیم و اگر در مقابل دشمنی دشمنان با شجاعت و اقتدار ایستادگی نکنیم، آنها کشور و ملت را خواهند بلعید که نباید چنین اجازه‌ای به آنها داده شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان برخی مسئولان مبنی بر اینکه باید با همه دنیا تعامل داشته باشیم، افزودند: باید با همه دنیا البته به‌جز امریکا و رژیم صهیونیستی ارتباط داشته باشیم اما باید بدانیم که دنیا منحصرِ در غرب و اروپا نیست.

ایشان با اشاره به حضور بیش از ۱۳۰ کشور در اجلاس غیرمتعهدها در تهران گفتند: امروز قدرتها در دنیا پخش شده‌اند و شرق دنیا و منطقه آسیا نیز منطقه وسیعی است.

حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه ابتدا، غربیها بنای دشمنی با ملت ایران را گذاشتند و اکنون هم به دنبال نفوذ هستند خاطرنشان کردند: دشمن حدود ۱۰ راه را برای نفوذ علمی، فرهنگی و اقتصادی از جمله «ارتباط با دانشگاهها و دانشمندان»، «حضور در کنفرانسهای بظاهر علمی ولی با هدف نفوذ» و «فرستادن مأموران دستگاههای امنیتی در پوشش فعالیتهای فرهنگی» طراحی کرده است.

رهبر انقلاب اسلامی راه اساسی مقابله با نفوذ را تقویت درونی کشور خواندند و خاطرنشان کردند: اگر ایران اسلامی از درون قوی و غنی باشد، همان کسانی که اکنون شاخ و شانه می کشند، برای ارتباط با نظام اسلامی صف خواهند کشید.

ایشان تأکید کردند: اکنون رفت و آمدهایی از طرف غربی ها انجام می شود اما این رفت و آمدها تاکنون هیچ اثر مثبتی نداشته است و باید در عمل مشخص شود که این رفت و آمدها چه تأثیری دارند وگرنه صرفاً تفاهم برروی کاغذ فایده ای ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی با قدردانی از زحمات مسئولان کشور خاطرنشان کردند: تجربه ۳۷ ساله جمهوری اسلامی نشان داده است که باید از لحاظ فکری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی قوی شویم و هنگامی که به این مرحله برسیم، عزت واقعی پیدا خواهیم کرد.

حضرت آیت الله خامنه‌ای در ابتدای سخنانشان با گرامیداشت یاد و خاطره اعضای فقید دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری به‌ویژه آیت الله واعظ طبسی و آیت الله خزعلی گفتند: این دو برادر خوب، حقیقتاً جایگاه خبرگی را در مجلس خبرگان حفظ کردند و امتحانهای خوبی دادند.

رهبر انقلاب با اشاره به سوابق مبارزاتی آیت الله واعظ طبسی و خدمات ایشان در دوران انقلاب و آستان قدس رضوی، افزودند: آن انسان صریح، مؤمن و قاطع در حساس‌ترین مواقع، جایگاه انقلابی خود را به‌طور واضح، آشکار کرد و در فتنه ۸۸ با کنار گذاشتن همه ملاحظات و رفاقتها و رودربایستی‌ها، به وسط میدان آمد.

ایشان حضور با عظمت و پر شور مردم در مراسم تشییع و بدرقه آیت الله واعظ طبسی را نشانه قدرشناسی مردم مشهد خواندند و گفتند: زندگی آن مرد بزرگوار در دوران مسئولیتش بدون تغییر و توسعه ماند و هیچگاه وضع اَشرافی به‌خود نگرفت و در همان خانه‌ای از دنیا رفت که قبل از انقلاب در آن زندگی می‌کرد.

رهبر انقلاب در خصوص آیت الله خزعلی نیز گفتند: آن مرحوم هم امتحان بسیار دشوار دیگری را داد و در جایی که بحث نزدیکان و منتسبان به او مطرح بود، با کمال شجاعت پای انقلاب ایستاد، که این خصوصیات به انسانها ارزش و به حرکت انقلابی آنها معنا می‌دهد.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها، افزودند: در ذکر مناقب آن بزرگوار باید دقت شود که مسائل اختلاف افکن مطرح نشود، زیرا امروز سیاست اهریمنی جبهه استکبار ایجاد اختلاف بین شیعه و سنّی است.

رهبر انقلاب اسلامی گفتند: البته بیان تاریخ با رعایت موازین، ادب و در نظر گرفتن مصالح اشکالی ندارد اما نباید اختلاف و بغض ایجاد شود.

ایشان جنگهای کنونی در منطقه را نشأت گرفته از انگیزه‌های کاملاً سیاسی توصیف و خاطرنشان کردند: دشمنان اسلام سعی می‌کنند این اختلافها را به اختلافهای مذهبی تبدیل کنند تا به آسانی خاتمه نیابد و ما نباید به این هدف خطرناک کمک کنیم.

رهبر انقلاب به حضور و شهادت برادران اهل سنت در دفاع از حرمهای اهل‌بیت علیهم السلام و اظهارافتخار خانواده‌های آنان اشاره کردند و گفتند: روحانیت معظم نباید اجازه دهد که با رنجاندن اهل سنت، نقشه اختلاف‌افکنی امریکاییها و صهیونیستها اجرا شود.

پیش از سخنان رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت یاد آیت الله واعظ طبسی و آیت الله خزعلی، گزارشی از برگزاری نوزدهمین اجلاس مجلس خبرگان بیان کرد.

همچنین آیت‌الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس مجلس خبرگان گزارشی از اهم مباحث، نطق‌ها و مذاکرات اعضای مجلس خبرگان و مهمانان اجلاس اخیر این مجلس ارائه کرد.