در مسابقات انتخابي المپيك شركت مي كنيم

به گزارش خبرنگار "مهر" الهه عرب عامري مسئول انجمن تكواندوبانوان در اين رابطه گفت : رقابت هاي انتخابي المپيك اواسط آذر ماه در كشور فرانسه برگزار مي شود و ما قصد داريم 2 تكواندو كار را به اين مسابقات اعزام كنيم .

وي ادامه داد: مهنوش مظلومي به دليل آسيب ديدگي در اين اردو غايب است ولي نازيلا نظامي ، طيبه فدائي نژاد ، مهروز ساعي ، الهام سعادت ، افسانه شيخي و پروانه تقي پور تهراني در اين اردو شركت خواهند داشت كه تمرينات خود را زير نظر " سئوريو" مربي كره اي ادامه مي دهند .

وي درمورد تقي پور گفت : وي پس از كسب مدال در بازي هاي آسيايي پوسان به عنوان مربي در خدمت تيم ملي بود ولي اكنون تصميم گرفته است تا در انتخابي المپيك شركت كند و به همين منظور تمرينات خود را آغاز كرده است و در صورتيكه در مسابقات انتخابي درون اردويي موفق باشد به فرانسه اعزام خواهد شد .

عرب عامري در پايان گفت : اسامي نفرات اعزامي را اوايل آذرماه اعلام مي كنيم و به همين جهت اواخر ماه جاري مسابقات انتخابي را برگزار خواهيم كرد .