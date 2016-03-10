به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی پیش از ظهر پنج شنبه در گردهمایی فرمانداران با قدردانی از زحمات آنان در برگزاری انتخابات هفتم اسفند ماه گفت: حضور آگاهانه و معنادار مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شروع خوبی برای اجرای «برجام دو» در کشور است.

وی افزود: پس از فراهم شدن شرایط بین‌المللی و انتخابات پرشور باید دست به دست هم دهیم و برای کاهش مشکلات اقتصادی، بیکاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش کنیم.

نجفی با بیان اینکه مردم ایران در برهه‌های مختلف بارها بلوغ سیاسی خود را نشان دادند تصریح کرد: مشارکت پرشور مردم در انتخابات در پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب و نشان دهنده‌ اعتماد آنان به دولت است.

استاندار گیلان با بیان اینکه یکی دیگر از پیام های مهم انتخابات «نه بزرگ به بداخلاقی‌ها» بود گفت: یکی از دلایل مشارکت گسترده مردم در انتخابات رضایتمندی آنان از عملکرد دولت و امیدی بود که در دل آنان روشن کرد.

وی مردم را پیروز عرصه‌ انتخابات دانست و افزود: به منتخبین مردم با هر گرایش و سلیقه‌ای احترام می‌گذاریم و باید در سایه تعامل و همدلی در جهت حل مشکلات استان گام برداریم.

نجفی با بیان اینکه مشارکت گسترده‌ در دور دوم انتخابات همچون دور اول مهم است بیان کرد: جدیت فرمانداران و دست اندرکاران انتخابات شهرستان‌های رودبار و رشت باید همچون دور اول باشد.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام نوروز از فرمانداران خواست با جدیت شهرستان ها را برای پذیرایی از گردشگران آماده کنند و با مهم دانستن پاکیزگی و آراستگی شهرها گفت: با بسیج کلیه امکانات و به کارگیری توان شهرداری‌ها، باید نظافت شهرها بهتر از سال گذشته شود.

وی همچنین با تأکید بر لزوم نظارت بر عرضه‌ کالا و خدمات در بازار و مناطق گردشگرپذیر افزود: فرمانداران به صورت میدانی وارد شوند و از همه‌ ابزارها به منظور جلوگیری از بی‌نظمی در قیمت اجناس وکالاها استفاده کنند.

نماینده عایل دولت در گیلان در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به صرفه‌جویی در مصرف آب کشاورزی اظهار کرد: با همکاری آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی، بیش‌ترین استفاده از نزولات جوی برای شخم زمستانه انجام پذیرد.

نجفی تأکید کرد: لایروبی انهار، آماده کردن استخرهای سنتی، سردهنه‌ سازی‌های کانال‌های کشاورزی و استفاده از ظرفیت دهیاران نیز مدنظر فرمانداران قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت طرح یکپارچه سازی شالیزارها که از مصوبات مهم دولت در سفر به گیلان محسوب می‌شود گفت: خوشبختانه تاکنون از برنامه‌ تعیین شده جلو بودیم و یکی از تکالیف مهم فرمانداران اجرای این طرح است.

استاندار گیلان با بیان اینکه مصوبه‌ دولت، تجهیز و یکپارچه سازی ۵۰ هزار هکتار شالیزار در مدت پنج سال است تصریح کرد: از اقدامات ماندگار دولت تدبیر و امید در کشاورزی گیلان اجرای این طرح خواهد بود.