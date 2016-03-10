طرح آبرسانی به شهر ایوان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار مهدی زاده مدیر عامل آب منطقه ای استان ایلام صبح پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرح آبرسانی به شهر ایوان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار داشت: طی سالهای اخیر شهر ایوان به دلیل کاهش نزولات جوی با خشکسالی و کمبود آب شرب مواجه بود، طرح آبرسانی به شهر ایوان با هدف تامین آب شرب مردم شهرهای زرنه و ایوان در دراز مدت و همچنین مجتمع های روستایی مسیر و شهرک صنعتی ایوان احداث شده است.

وی بیان داشت: با احداث این پروژه تامین آب شرب ۶۵ هزار نفر از اهالی دو شهر زرنه و ایوان و همچنین ۳۲ روستای تابعه بخش زرنه و آب شهرک صنعتی ایوان تامین می شود.

مهدی زاده یادآور شد: این طرح دارای ۳۲ کیلومتر خط انتقال است و سه تلمبه خانه نیز با ارتفاع پمپاژ ۶۴۵ متر و دبی ۲۳۰ لیتر بر ثانیه در مسیر آن احداث شده ضمن اینکه سه باب مخزن یک هزار مترمکعبی بتون زمینی نیز در محل تلمبه خانه ها احداث شده است.

گفتنی است صبح امروز سد کنگیر در شهرستان ایوان با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح شد، سد کنگیر با ظرفیت ذخیره ۲۰ میلیون متر مکهب آب با هدف تامین آب شرب و کشاورزی شهرستان ایوان احداث شده است.

طول تاج این سد ۷۵۰ متر و ارتفاع آن ۴۲ متر است و برای ساخت آن ۱۰۹ هزار متر مکعب بتون ریزی انجام شده و یک هزار و ۲۵۰ میلیون ریال اعتبار نیز برای ساخت آن هزینه شده است.

از آب این سد علاوه بر تامین آب شرب شهرهای ایوان و زرنه، آب مورد نیاز دو هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای تابعه بخش زرنه نیز تامین می شود.