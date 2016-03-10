هوشنگ رایج، پیشکسوت ورزش کردستان درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ رایج دبیر با اخلاق، پیشکسوت و فعال ورزش کردستان در شامگاه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه در بیمارستان توحید سنندج بر اثر سکته مغزی درگذشت.

هوشنگ رایج همان معلم ورزشی است که در سال ۱۳۲۶ در شهر سنندج و در محله قدیمی سرتپوله چشم به جهان گشوده است و دوران ابتدایی تحصیلش را در دبستان شکیبا آغاز کرد و از همان جا به ورزش علاقمند شد و این مسیر را تا سن ۶۸ سالگی ادامه داد.

وی ورزش را زیر نظر پیر با سابقه ورزش کردستان، صالح سیدالشهدایی در دبستان شکیبا شروع و با تشویق جمال گرسیوز یکی از قهرمانان پرتاب دیسک استان ادامه داد.

در دوره دبیرستان زیر نظر مرحوم حشمت الله سعدوند در رشته‌ های تنیس روی میز و فوتبال به عنوان دروازه‌بان در میادین ورزشی حضوری فعال داشت.

هوشنگ رایج بعد از پایان تحصیلات وارد ارتش شد و پس از مدتی به دلایلی استعفا داد و پس از آن به عنوان مربی ورزش وارد آموزش و پرورش شد تا توانایی‌های ورزشی خود را در اختیار دانش آموزان این دیار بگذارد و تا زمان بازنشستگی در آموزش و پرورش ماند.

از افتخارات هوشنگ رایج در طول بیش از نیم قرن فعالیت در ورزش کردستان می توان به عضو تیم ملی دوومیدانی ارتش، عضو تیم دوچرخه سواری، دروازه بان تیم لشکر ۸۱، دروازه بان تیم منتخب نیروی زمینی، عضو تیم دوچرخه سواری باشگاه تاج سنندج، دروازه بان تیم آتش نشانی و پاس کرمانشاه، مربی تیم فوتبال کامیاران، بینان گذار انجمن کوهنوردی آموزشگاه های استان می توان اشاره کرد.

تجربیات مرحوم رایج و حضور فعالش در سطوح مختلف مسابقات و کسب عناوین مهم کشوری در رشته دوومیدانی او را وا داشت تا به درخواست هیئت های دیگر جواب مثبت بدهد و با آنها همکاری کند که از همکاری های مهم او می توان به دبیر هیئت فوتبال کردستان در سال ۶۶ و ۶۵ و ۷۸ و ۷۹، دبیر هیئت تنیس روی میز کردستان سال ۶۳ و ۶۴، عضو هیئت رئیسه هیئت تکواندو کردستان، سرپرست تیم تکواندو جهت شرکت در مسابقات چهار جانبه سوریه و لبنان، رئیس هیئت ورزش‌های سه‌گانه، مدیر باشگاه توحید به مدت ۱۰ سال، صعود به کلیه قله های ایران و آرارات ترکیه در سال ۸۶ و حضور او به عنوان مهمان ویژه فدراسیون دوومیدانی در مسابقات آسیایی گوان جو در سال ۸۹ بسیار قابل اهمیت است و این اتفاق برای هر پیشکسوت آرزویی است که کمتر کسی در این دیار به آن رسیده است