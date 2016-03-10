سعید وزیری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فراخوان ایده های برتر در راستای برگزاری پنجمین بین المللی جشنواره بازی و اسباب بازی قزوین که فروردین ماه ۹۵ در مجموعه تاریخی سعدالسلطنه برگزار می شود در دستور کار سازمان قرار گرفت که با استقبال دانش آموزان قزوینی مواجه شد.

وی بیان کرد: برگه های فراخوان میان دانش آموزان پایه چهارم تا ششم مدارس استان قزوین توزیع و از دانش آموزان خواسته شد تا به سوال «اگر شما به جای دست اندرکاران برگزاری جشنواره بودیده چه ایده یا پیشنهادی برای برگزاری بهتر جشنواره ارائه می کردید؟» پاسخ دهند.

وی افزود: همچنین توانستیم به اهداف مدنظر خود در این برنامه از جمله فرهنگ سازی در جامعه در زمینه مشارکت شهروندان به ویژه کودکان در اجرای برنامه ها و فرهنگ سازی در مسئولین در توجه به ایده های بدیع و استفاده از آن ها در برگزاری جشنواره های بزرگی نظیر پنجمین بین المللی جشنواره بازی و اسباب دست پیدا کنیم و امیدواریم بتوانیم این برنامه ها را گسترش دهیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین گفت:در این فراخوان پنج هزار ایده به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری ۳۰ ایده امتیاز لازم را کسب کردند که از این عزیزان تقدیر به عمل خواهد آمد.

وزیری نژاد افزود: پنجمین جشنواره بین المللی بازی و اسباب بازی کودکان دیروز و امروز از سوم تا ۱۲ فرودین ماه ساعت ۱۶ تا ۲۲ در مجموعه فرهنگی تاریخی سرای سعدالسطلنه واقع در خیابان امام خمینی قزوین برپا می شود و از همه شهروندان قزوینی دعوت می کنیم تا در این رویداد بزرگ فرهنگی کشور شرکت کنند و از برنامه های متنوعی که برای کودکان دیروز و امروز تدارک دیده شده استفاده کنند.

وزیری نژاد اظهار کرد: به امید اینکه جشنواره پنجم در تداوم مسیرتعالی بخش ادوار پیشین بتواند بر داشته های ما در تربیت نسل آینده اسلامی بیفزاید و افق های روشن تری را برای کودکانمان ترسیم کنند.