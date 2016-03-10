تولید روزانه گاز در پارس جنوبی ۱۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی صبح پنجشنبه در نشست روسای روابط عمومی منطقه ۳ صنعت نفت کشور با اشاره به اهمیت بالای کار روابط عمومی‌ها اظهار داشت: روابط عمومی‌ها باید کار علمی را در دستور کار قرار دهند تا بهترین اثرگذاری را در کار آنها شاهد باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات روابط‌عمومی‌ها باید در راستای ایجاد ارتباط و تعامل بین صنعت و جامعه صورت گیرد و همچنین ارتباط بین کارکنان و مدیران را با انجام کارهای علمی اجرا کند.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: کارهای بسیار بزرگی در وزارت نفت انجام شده است و روابط عمومی‌ها وظیفه و رسالت سنگینی در انعکاس این کارها و خدمات دارند.

یوسفی در ادامه به برخی از توفیقات صنعت نفت در پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: گمرک منطقه ویژه پارس در زمینه صادرات غیرنفتی رتبه اول کشور را دارد و امسال نیز در زمینه صادرات شاهد افزایش ۳۹ درصدی از نظر وزن هستیم.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش سرعت تراکنش اطلاعات و پیدایش فناوری‌های نوین، وظیفه روابط‌عمومی‌ها نیز باید هم‌راستا با این پیشرفت‌ها پیش برود.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اضافه کرد: اقدامات اساسی در راستای کاهش مشعل‌سوزی‌ها در منطقه ویژه پارس صورت گرفته است و شاهد کاهش بسیار خوبی در زمینه سوختن فلرها هستیم.

وی افزود: در حالی که تا سال ۹۲ تنها ۱۰ فاز پارس جنوبی در مدار تولید قرار گرفته بود، با اقدامات وزارت نفت، فاز ۱۲ پارس جنوبی که دارای ظرفیت معادل ۳ فاز است و فازهای ۱۵ و ۱۶ به بهره‌برداری رسیدند و فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی نیز دارای پیشرفت بالایی هستند.

یوسفی با اشاره به افزایش چشم‌گیر تولید گاز در پارس جنوبی، گفت: طی دو سال اخیر تولید روزانه گاز در پارس جنوبی ۱۷۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است.

در ادامه این برنامه دکتر علی‌اکیر جلالی از اساتید علوم ارتباطات به تشریح نقش مهم روابط عمومی‌ها پرداخت و جایگاه روابط عمومی در فضای مجازی با تاکید بر وظایف روابط عمومی در پساتحریم را تشریح کرد.

نشست روسای روابط عمومی منطقه ۳ صنعت نفت کشور به میزبانی منطقه ویژه پارس برگزار شد.

در پایان از معاونت صدای صداوسیمای مرکز بوشهر، مدیر پخش صدا، تهیه کننده، نویسنده و گزارشگران برنامه رادیو پارس و توسعه تقدیر شد.