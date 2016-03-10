به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به ادعای برخی منابع غربی در خصوص تعارض آزمایش موشکی ایران با برجام، آن را رد کرد.
وی گفت: رزمایش اخیر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، و سلاح های به کار گرفته شده در آن، نه تنها در تعارض با تعهدات ایران تحت برجام نیست، بلکه حتی خلاف قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت نیز نیست.
جابری انصاری تاکید کرد: سلاح های کشتار جمعی از جمله سلاحهای هسته ای، در مبانی اعتقادی جمهوری اسلامی ایران و دکترین های دفاعی کشورمان جایگاهی ندارد و کلیه موشکهای کوتاه ـ برد، میان ـ برد و برد بلند ایران، شامل موشکهای بالستیک، که برخی از انواع آنها در رزمایش اقتدار ولایت نیز پرتاب شده، وسایل دفاعی متعارف و منحصراً برای دفاع مشروع بوده و هیچ یک برای قابلیت حمل کلاهک های هستهای طراحی نشده است. بنابراین برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران هیچ مغایرتی با موارد تعریف شده در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و پیوستهای آن ندارد و لذا ادعای نقض قطعنامه مزبور مردود است.
سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: در بیانیه جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ به صراحت تأکید شده است که «جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندیهای دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خویش در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندیهای نظامی ایران از جمله موشکهای بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاحهای هستهای طراحی نشدهاند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوستهای آن هستند».
جابری انصاری افزود: جمهوری اسلامی ایران تاکنون علیه هیچ کشوری اقدام نظامی نکرده ولی در برابر تجاوز با قدرت و صلابت مقاومت و ایستادگی خواهد کرد و بر سر امنیت و توانمندی دفاعی خود به هیچ وجه مصالحه نمی کند و به برنامه کاملا دفاعی و مشروع موشکی خود در چارچوب ضرورت های توانمندی برای دفاع مشروع، و با رعایت تعهدات بینالمللی، بدون ورود به عرصه کلاهک های هسته ای و یا طراحی موشک هایی که قابلیت حمل چنین کلاهک هایی داشته باشند، ادامه خواهد داد.
