به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه موقت یزد در این مراسم با اشاره به اینکه جایگاه و قدرت مساجد در دوران انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی برای همگان مشخص شده است، اظهار داشت: مساجد پایگاهی برای گردهمایی نیروهای انقلاب با یک هدف و عقیده بود و از همین مساجد نیز انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

حجت الاسلام محمدحسن معزالدینی عنوان کرد: مساجد امروز نیز می توانند بهترین مکان برای به وحدت رساندن گروه‌ها و جریانات مختلف باشند و می توانند سلیقه ها و افکار مختلف را در کنار یکدیگر جمع کنند.

وی ادامه داد: امروز جذابیت مساجد بسیار حائز اهمیت است و مساجد به ویژه مسئولان کانون‌های فرهنگی مساجد باید برنامه‌های در خور و جذابی برای همه افکار و عقیده‌ها داشته باشند و برنامه های آنها نباید منحصر به یک گروه فکری یا یک طیف شود.

رفت و آمد در مسجد عادات زشت و گناهان را از انسان دور می‌کند

معزالدینی تصریح کرد: مساجد برای انسان و رفع خطاهای انسانی نیز بسیار کارگشا هستند زیرا رفت و آمد در مسجد و حضور در جمع دیگران می‌تواند موجب بالا بردن سطح تحمل یکدیگر به لحاظ روحی، عقیدتی و ... باشد ضمن اینکه تردد در مسجد می تواند موجب ترک یک عادت زشت، ترک گناه و دوری از خودمحوری باشد.

وی با اشاره به کارکرد اجتماعی مسجد یادآور شد: در گذشته مساجد و ائمه جماعات مساجد، یک مرجع برای رفع مشکلات محله، خانواده و همسایه ها بودند که این کارکرد امروز به دست فراموشی سپرده شده و مساجد باید آستین بالا بزنند و نقش خود را به عنوان حلقه وصل بین مردم و دستگاه قضایی ایفا کنند که در این صورت، مسجد برای خانواده‌ها ارزش و جایگاهی بهتر از اکنون پیدا خواهد کرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار یزد نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های فعالان فرهنگی در مساجد اظهار داشت: فعالان کانون‌های فرهنگی مساجد در صف اول جهاد فرهنگی قرار دارند.

نقش مساجد به عنوان پایگاه فرهنگی باید در جامعه حفظ شود

محمدعلی طالبی ادامه داد: فعالیت و برنامه های مسجد باید به نحوی باشد که مسجد جایگاه خود را به عنوان یک پایگاه فرهنگی در جامعه حفظ کند و بتواند در کاهش معضلات اجتماعی موثر باشد.

وی بر لزوم فراهم سازی بستری برای حضور همه اقشار جامعه در مساجد تاکید کرد و افزود: باید بستر حضور هنرمندان و افراد فرهنگی نیز در مساجد فراهم شود تا شاهد رونق روزافزون مساجد باشیم.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان یزد نیز در این مراسم با اشاره به فعالیت ۷۵۰ کانون فرهنگی و هنری در مساجد استان یزد اظهار داشت: ۳۵۰ مورد از این کانونها در شهرستان یزد در حال فعالیت هستند.

محسن رستگاری، ۱۸ اسفند ماه را بهانه ای برای تجلیل از خادمان مساجد، مدیران مسئول کانونهای فرهنگی هنری مساجد و دیگر فعالان این بخش دانست و اظهار امیدواری کرد: فعالیت‌های کانون‌ها روز به روز بیشتر و برای اقشار مختلف جامعه جذاب‌تر باشد.

ایجاد کانون‌های فرهنگی مساجد تحولی در سطح محلات بود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد نیز در این مراسم بيان كرد: فعالیت کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در سال ۷۲ آغاز شد و این اتفاق امری مهم در سطح جامعه، مساجد و محلات بود.

علی غیاثی ندوشن عنوان کرد: امیدواریم کانونهای فرهنگی مساجد بتوانند با ایفای نقش موثر خود، دوباره رونقی ویژه به مساجد ببخشند و باز هم شاهد حضور اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان در مساجد باشیم.

در این مراسم از ۷۰ نفر از فعالان کانون‌های فرهنگی مساجد استان یزد با حضور آيت الله ناصري امام جمعه یزد، امام جمعه موقت یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد و جمعی از مسئولان تقدیر شد.