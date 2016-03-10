مشاور باید برای تعالی و اصالت وجودی خود تلاش کند

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه اسماعیلی در سمینار «مشاوره، پیشگیری، رشد و درمان» که پیش از ظهر امروز پنجشنبه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: مشاوران سلامت جامعه امروز و فردا را ساماندهی و مدیریت می کنند و لازم است تا کم و کاستی های موجود را شناخته و رفع نمایند.

رئیس انجمن مشاوره ایران مقوله پیشگیری را امری محتمل برای مشاوران و مردم دانست و افزود: گاهی مشاور مشکلات را به اجتماع وارد می کند و اگر به خوبی در کار حرفه ای خود مدیریت نکنیم نتیجه ای عایدمان نمی شود.

اسماعیلی با بیان اینکه مشاوران نقش بسیار اساسی در جامعه دارند، افزود: گاهی مشاور روحانی محله و منطقه و خانواده می شود و باید دید مشاور یکپارچگی وجودی، اصالت خود و خلوص در کارش را چگونه نمایان می سازد.

وی تصریح کرد: مشاوران باید نقاط ضعف ها را ببینند و بشناسند اما توجه کنند که شبیه دیگری نباشند در غیراینصورت الگوبرداری از دیگری مانع رشد می شود و به دنبال ان درمانی اتفاق نمی افتد.

اسماعیلی اضافه کرد: اگر مشاور به دنبال درمان است باید خود رشد یافته باشد و اگر بخواهد رشد پیدا کند باید به امر پیشگیری توجه کند و در نهایت برای پیشگیری نیز توجه کند که نقاط ضعف دیگران را بدون ذکر آنها ببیند و از آن دوری کند.

وی در پایان گفت: مشاور باید برای تعالی خود و در جهت خدمت تلاش کند و رشد و درمان و پیشگیری را مورد توجه قرار دهد.