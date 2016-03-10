توسعه مناطق محروم هیچ مرزبندی جغرافیایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده در مراسم بهره برداری کارخانه تولیدی لوله های GRP سیستان اظهار داشت: فعالیتها و اقداماتی كه امروز در ظرفیت سازی، تولید و توسعه بخش صنعت و معدن كشور انجام می شود، واقعا بی نظیر است.

وی افزود: دولت تمامی تلاش خود را برای توسعه متوازن کشور به کار گرفته است، در این راستا با ظرفیت سنجی صورت گرفته رشد چشمیگری را برای مناطق محروم در نظر گرفته ایم تا در آینده شاهد توسعه این نقاط باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سیستان و بلوچستان ظرفیت بالایی دارد، کافی است با کوچکترین برنامه ریزی در راستای توسعه این دیار قدم برداشت، نباید از مرز این موقعیت راهبردی این دیار غافل بود.

وی افزود: برخورداری از مرزمیلک در شمال استان و دسترسی به آب ها آزاد جهان از طریق بندر چابهار، موقعیتی راهبردی را برای توسعه سیستان و بلوچستان ایجاد کرده که دولت در تلاش است تا این ظرفیت ها را نهان و پویا کند.

نعمت زاده با اشاره به افتتاح کارخانه لوله سازی تاکید کرد: تمامی طرح های صنعتی با حفظ محیط زیست اجرایی می شود و در زمینه این نباید نگران بود چرا که کلیه شاخص های زیست محیطی در نظر گرفته شده است.

وزیر صنعت تاکید کرد: این نوع لوله پوسیده نمی‌شود و هیچ خطر و تهدیدی برای محیط زیست نیز به دنبال نخواهد داشت و امیدواریم با ایجاد این کارخانه بتوانیم طرح آبیاری قطره‌ای را در منطقه ایجاد و نهادینه کنیم.

وی با اشاره به وجود مرزهای طولانی در منطقه سیستان گفت: در اجرای طرح های صنعتی باید سهم آوری از بازار خارجی نیز مد نظر گرفته شود و باید این ظرفیت را در این دیار محروم کاربردی کنیم تا بتوان به حرکت در مسیر توسعه شتاب بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، کارخانه تولیدی لوله های GRP تولید کننده لوله از کامپوزیت پلیمری با ظرفیت تولید ۲۵ هزارتن در سال را با سرمایه گذاری ۲۸۰ میلیارد ریال و اشتغال ۷۵ نفر در شهرستان نیمروز، امروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیستان مورد بهره برداری قرار گرفت.