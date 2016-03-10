به گزارش خبرگزاری مهر معصومه ابتکار در مراسم یازدهمین جایزه زیست محیطی تقی ابتکار که شب گذشته در تهران برگزار شد، گفت: این توفیق را داشتیم که در مرکز صلح و محیط زیست به عنوان یک سازمان غیر دولتی بتوانیم جایزه مرحوم تقی ابتکار را برگزار کنیم و در این مراسم از سرمایه‌های اجتماعی ایران به عنوان یک سازمان مردم نهاد قدردانی کنیم.

بنیانگذار جایزه تقی ابتکار ادامه داد: تلاش کردیم تا از طریق فراخوان فعالان این عرصه را شناسایی کنیم و در این حوزه جریان سازی کنیم. از سال گذشته این جایزه جنبه بین المللی نیز پیدا کرده است و امسال دکتر شیوا از فعالان مشهور محیط زیست و حامی تنوع زیستی این جایزه را دریافت کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که خوشحالیم که در دولت یازدهم امکان فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد بهتر از قبل فراهم شده است گفت: محیط زیست اکنون نیازمند یک جریان قوی اجتماعی است. مشکلات در بخش اجرا سنگین است بنابراین باید دست یاری به سوی جامعه مدنی و سازمان مردم نهاد دراز کنیم و از مردم دعوت کنیم که در قالب سازمان‌ها، تشکل‌ها، فعالیت‌های محلی و اجتماعی به این عرصه بیایند زیرا حل معضلات محیط زیستی توسط دولت یا قوای مقننه و مجریه به تنهایی امکان پذیر نیست.

معاون رییس جمهور ادامه داد: مشکلات مختلفی که در حوزه محیط زیست می‌بینیم نیازمند کمک سازمان‌های مردم نهاد است و امیدواریم شاهد جنبش اجتماعی در حوزه محیط زیست باشیم تا در فضایی سالم سازمان مردم نهاد برای آموزش مردم و جلب مشارکت بیشتر احاد جامعه تلاش کنند تا ازاین دوران سخت عبور کنیم.

ابتکار افزود: ارتباط میان صلح و محیط زیست اهمیت بسیاری دارد امروز مسایل زیست محیطی سبب تنش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است و شاهد مهاجرت در اثر خشکسالی و جنگ برسر آب هستیم که پیش بینی می‌شود در آینده این تنش‌ها بیشتر شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین جنگ و درگیری مشکلات و خسارات زیادی برای محیط زیست به وجود آورده که آثار آن در منطقه مشهود است که از جمله این مشکلات می‌توانیم به گردوغباری که از عراق می‌آید اشاره کنیم.

ابتکار در پایان گفت: سرزمین‌های بدون دولت و دولت‌های بدون سرزمین در غرب آسیا با موضوع صلح و محیط زیست درگیر هستند این مساله بسیار اهمیت دارد و امیدواریم بتوانیم در آینده به صورت تخصصی‌تر به این مساله بپدازیم.