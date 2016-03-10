به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رصافیانی با اشاره به اینکه این پژوهش توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی انجام شد، افزود: این پژوهش بر روی ۲۰ هزار نفر از ایرانیان بالغ (سنین ۱۸ تا ۶۵ سال) ساکن شهرها و با انتخاب تصادفی در هر استان صورت گرفت که از این تعداد حدود ۵۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد بودند.
وی در تعریف سواد سلامت گفت: سواد سلامت میزان توانایی فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و استفاده از خدمات بهداشتی است که شامل مجموعه ای از مهارتهای خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و همچنین توانایی به کارگیری این مهارتها در موقعیتهای تأثیرگذار بر سلامت است.
مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت، آموزش را امر مهمی در ارتقا سواد سلامت دانست و بیان داشت: افراد دارای سواد سلامت ناکافی درباره روشهای پیشگیری از بیماریها دانش کمی دارند و کمتر در برنامه های مراقبت در برابر بیماریهای مزمن مشارکت می کنند.
وی با هشدار به عواقب نداشتن سواد سلامت اضافه کرد: افراد فاقد سواد سلامت کافی به دلیل نداشتن درک آموزشهای پزشکی و بهداشتی، ممکن است که آنها را به اشتباه تفسیر کرده و در نتیجه آن خطاهای پزشکی نیز بالا رفته و موفقیت معالجه ها هم در این افراد پایین می آید.
این مسئول بهداشتی ادامه داد: این افراد در مقایسه با کسانی که سواد سلامت کافی دارند اغلب درک صحیحی از برچسبهای داروها و مواد غذایی ندارند، به اخبار و توصیه های بهداشتی کمتر عمل میکنند، مسائل و مشکلات مرتبط با سلامت خود را با کارکنان بهداشتی کمتر در میان می گذارند و در یافتن خدمات بهداشتی درمانی مناسب برای خود و فرزندانشان بیشتر دچار مشکل می شوند.
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