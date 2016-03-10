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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

بر اساس پژوهش صورت گرفته؛

بوشهری‌ها رتبه اول سواد سلامت در کشور را دارند

بوشهری‌ها رتبه اول سواد سلامت در کشور را دارند

بوشهر- مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: بر اساس پژوهشی که در تابستان سال ۱۳۹۴ در سطح کشور انجام شد، بوشهری‌ها رتبه اول سواد سلامت در کشور را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رصافیانی با اشاره به اینکه این پژوهش توسط پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی انجام شد، افزود: این پژوهش بر روی ۲۰ هزار نفر از ایرانیان بالغ (سنین ۱۸ تا ۶۵ سال) ساکن شهرها و با انتخاب تصادفی در هر استان صورت گرفت که از این تعداد حدود ۵۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد بودند.

وی در تعریف سواد سلامت گفت: سواد سلامت میزان توانایی فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و استفاده از خدمات بهداشتی است که شامل مجموعه ای از مهارت‌های خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری و همچنین توانایی به کارگیری این مهارت‌ها در موقعیت‌های تأثیرگذار بر سلامت است.

مدیر گروه آموزش و ارتقای سلامت، آموزش را امر مهمی در ارتقا سواد سلامت دانست و بیان داشت: افراد دارای سواد سلامت ناکافی درباره روش‌های پیشگیری از بیماری‌ها دانش کمی دارند و کمتر در برنامه های مراقبت در برابر بیماری‌های مزمن مشارکت می کنند.

وی با هشدار به عواقب نداشتن سواد سلامت اضافه کرد: افراد فاقد سواد سلامت کافی به دلیل نداشتن درک آموزش‌های پزشکی و بهداشتی، ممکن است که آنها را به اشتباه تفسیر کرده و در نتیجه آن خطاهای پزشکی نیز بالا رفته و موفقیت معالجه ها هم در این افراد پایین می آید.

این مسئول بهداشتی ادامه داد: این افراد در مقایسه با کسانی که سواد سلامت کافی دارند اغلب درک صحیحی از برچسب‌های داروها و مواد غذایی ندارند، به اخبار و توصیه های بهداشتی کمتر عمل می‌کنند، مسائل و مشکلات مرتبط با سلامت خود را با کارکنان بهداشتی کمتر در میان می گذارند و در یافتن خدمات بهداشتی درمانی مناسب برای خود و فرزندانشان بیشتر دچار مشکل می شوند.

کد مطلب 3577434

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