هزار کیلوگرم مواد افيونی در جنوب سيستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان، از کشف یک تن و ۱۲۴ کیلو مواد افیونی، دستگیری دو قاچاقچی و توقیف چهار دستگاه خودرو در درگیری مسلحانه پلیس در جنوب این استان خبر داد.

سردار حسین رحیمی در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای مبارزه شبانه روزی با سوداگران مسلح، پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر، از فعالیت یک باند بزرگ در توزیع مواد مخدر مطلع شدند.

وی افزود: پس از انجام اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، دو دستگاه خودرو زانتیا و یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ متعلق به اعضای این باند در محور خاش-ایرانشهر از سوی پلیس شناسایی شد؛ رانندگان این خودروها به محض مشاهده مأموران با آنها درگیر و از محل متواری شدند.

سردار رحیمی تصریح کرد: در این عملیات، ماموران هر سه دستگاه خودرو قاچاقچیان را توقیف و ضمن دستگیری یک قاچاقچی مسلح و دو قبضه سلاح جنگی مقدار ۷۵۰ کیلو گرم تریاک را کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از اجرای یک عملیات موفق پلیسی در شهرستان سراوان خبر داد و گفت:در این عملیات ماموران انتظامی سراوان و هنگ مرزی با اشراف کامل اطلاعاتی یک دستگاه خودرو تویوتا حامل مواد مخدر را در محور ناوگان شناسایی کردند.

وی ادامه داد: در عملیات تعقیب و گریز، خودرو تویوتا توسط پلیس توقیف و یک قاچاقچی دستگیر شد؛ ماموران در بازرسی از خودرو توقیفی ۱۵۶ کیلو تریاک، ۱۳۷ کیلو هروئین، ۷۸ کیلو حشیش و ۳ کیلو کراک کشف کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد:نیروی انتظامی با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور کامل در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد قانونشکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.