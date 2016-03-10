به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سمینار سراسری «مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان» صبح امروز پنجشنبه ۲۰ اسفند با حضور معصومه اسماعیلی رئیس انجمن مشاوره ایران، عبدالله شفیع آبادی بنیان گذار علم مشاوره در ایران، رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، دبیران علمی و اجرایی سمینار و جمعی از پژوهشگران عرصه مشاوره در محل این دانشگاه در کرمانشاه آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه این سمینار ملی، نوذر قنبری رئیس دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه و رئیس سمینار سراسری «مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان» ضمن خوش‌آمدگویی به حاضران در این همایش علمی و همچنین معرفی این واحد دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد کرمانشاه امروز با ۳۴ هزار دانشجو، ۳۳ درصد از بار علمی کرمانشاه را در مقاطع تحصیلات عالیه به دوش گرفته است. دانشجویان این واحد آموزشی در ۷۴ رشته کارشناسی ارشد و ۳۲ رشته دکتری در حال تحصیل هستند.

رئیس سمینار سراسری «مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان» همچنین با اشاره به شرایط جدیدی که متاثر از فناوری های نوین ارتباطی بر زندگی اجتماعی افراد در جهان حاکم شده است، اظهار کرد: فضای مجازی امکان برقراری ارتباطات رودررو و چهره به چهره را کمتر کرده است و این مسئله خود نگرانی هایی را از جهت بروز برخی آسیب های اجتماعی ایجاد کرده است. در چنین شرایطی اهمیت و جایگاه علم مشاوره بیش از پیش نمود می یابد و امیدوارم مقالاتی که در سمینار امروز ارائه می شوند، راهکارهایی در جهت حل این آسیب ها ارائه دهند.

در ادامه آیین افتتاحیه این سمینار، شکوه نوابی‌نژاد دبیر علمی سمینار یاد شده و از اساتید برجسته و چهره ماندگار علم مشاوره در ایران در سخنانی با اشاره به عوامل مختلفی که در موفقیت مشاوران تاثیرگذار هستند، گفت: مصاحبه اولیه یک مشاور با بیمار خود، فضای مشاوره و حتی اتاق او و احساس امنیتی که یک مشاور می تواند در خانواده ها پدید بیاورد، عامل مهم در موفقیت مشاوران هستند، اما بیش از همه اینها این خود مشاور است که نقش اصلی را در موفقیتش در این حرفه ایفا می کند.

وی افزود: شما هیچ حرفه ای را به اندازه مشاوره در دنیا پیدا نمی کنید که تا این اندازه با مسائل ریز و خصوصی افراد و خانواده ها درگیر باشد. مشاور باید با تمام وجودش به کمک فردی که مشکلات شخصی و خانوادگی خود را با او در میان می گذارد، بشتابد.

این چهره ماندگار مشاوره، آشنایی و تسلط مشاوران را بر فرهنگ و ارزش هایی که در جامعه حاکم است، در موفقیت آنها در امر مشاوره بسیار تاثیرگذار دانست و توضیح داد: مشاوران حتی با شخصیت و ظاهر خودشان می توانند آنچه را که مراجعان می خواهند، به آنها منتقل کنند. طبیعتا لازمه این کار این است که حتی زندگی شخصی مشاوران هم متاثر از حرفه آنها باشد.

در ادامه معصومه اسماعیلی، رئیس انجمن مشاوره ایران در سخنان کوتاهی با بیان اینکه پیشگیری گاهی برای مراجعان به مشاوران قابل استفاده است و گاهی هم حتی برای خود مشاوران، بر لزوم مدیریت حرفه مشاوره از سوی خود مشاوران با هدف جلوگیری از هرگونه آسیب به رابطه روان درمانگری بین مشاور و بیمار تاکید کرد.

در این مراسم، همچنین عبدالله شفیع‌آبادی بنیانگذار علم مشاوره در ایران و از استادان پیشکسوت این حوزه با تقدیر از تلاش های برگزارکنندگان نخستین سمینار سراسری «مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان» بر لزوم بومی سازی نظریه ها و دانش های غربی در این عرصه تاکید کرد و با اشاره به توان پژوهشگران جوان کشور در زمینه مشاوره و روانشناسی اظهار داشت: ما هیچ کمتر از نظریه پردازان خارجی نداریم و حالا وقت آن شده که ما هستی خودمان را نشان دهیم.

وی در ادامه با اشاره به بحث هایی که گاهی در جلسات تصمیم‌گیر در تعیین سرفصل های درسی دانشگاه ها اتخاذ می شود، گفت: متاسفانه یکی از مواردی که در این جلسات مطرح می شود، ادغام رشته مشاوره و روانشناسی با یکدیگر است که من به شدت با این طرح مخالفم و معتقدم مدافعان ادغام این دو رشته، حرف هایشان پایه علمی و منطقی ندارد.

شفیع‌آبادی همچنین اضافه کرد: وظیفه هر دو رشته مشاوره و روانشناسی خدمت به انسان ها و متعادل کردن زندگی آنها است و ما نباید به صرف ارائه یک خدمت مشترک، آنها را در هم ادغام کنیم.

بنیانگذار علم مشاوره در ایران همچنین ضمن دفاع از طرح های کلانی مانند طرح سلامت خانواده در عین حال تقلیل دادن آن را به سلامت جسمی افراد در خانواده ها ناکارآمد خواند و گفت: انسان فقط از جسم تشکیل نشده است، بلکه سلامت روانی او هم اهمیت فراوانی دارد و شاید بیشتر از سلامت جسمی، مهم است. یقینا خلاصه کردن طرح سلامت خانواده در سلامت جسمی افراد، موفقیت این طرح را دچار تزلزل می کند.

وی با اشاره تعداد زیاد فارغ التحصیلان مشاوره در مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور گفت: مشاوران ما می دانند که روان سالم چه نقش مهمی در سلامت یک فرد داشته باشد. ما اگر جمعیت کشور را ۷۰ میلیون نفر فرض کنیم و هر خانواده را هم متشکل از ۵ نفر، به عدد ۱۴ میلیون خانوار می رسیم. اگر برای هر ۱۰ خانوار، یک مشاور وجود داشته باشد و برای آنها فعالیت کند، در این صورت یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشاور مشغول فعالیت خواهند شد.

شفیع‌آبادی تاکید کرد: آیا شاغل کردن قشر نخبه ای مانند مشاوران برای جامعه سودمند است یا گسترش زندان ها و ندامتگاه ها؛ اتفاقی که یقینا با بی توجهی به حوزه مشاوره خانواده در ایران محتمل است!؟

بنیانگذار علم مشاوره در ایران همچنین از تلاش های انجمن مشاور ایران برای حفظ استقلال این رشته در دانشگاه ها قدردانی کرد.

پس از مراسم افتتاحیه نخستین سمینار سراسری «مشاوره؛ پیشگیری، رشد و درمان» و در پنل نخست، مقالاتی تحت عناوین زیر از سوی پژوهشگران ارائه شد: مقایسه مدیریت تعارض و صمیمیت روانشناختی در زوجین درون گرا و برون گرا (پریوش زرانی)، رابطه بین تجارب خانواده پدری، الگوهای حل تعارض و مهارت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی (فرشته علیخانی)، سبک های دلبستگی، کیفیت دوستی (زهرا قزل‌باشیان) و اثربخشی معنادرمانی گروهی و استرس ادراک شده بیماران مبتلا به ام اس (مهوش معاذی نژاد). این سمینار در ساعات آتی روز جاری و با برگزاری سه پنل دیگر و دو میزگرد تخصصی ادامه خواهد یافت و در عصر امروز از پژوهشگران برتر در آیین اختتامیه تقدیر به عمل خواهد آمد.