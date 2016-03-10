كشف ۴۵ هزار عدد مواد محترقه پر خطر در اردبيل

به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ پاسدار صابر بابازاده از اجرای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق مواد محترقه خبر داد و گفت: در راستای تحقق اهداف این طرح، صبح امروز ماموران اداره پشتیبانی عملیات اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی اردبیل موفق شدند یك قاچاقچی كه در زمینه نگهداری و فروش مواد محترقه غیر مجاز فعالیت می كرد را دستگیر كنند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضائی، ماموران پلیس به محل سكونت این قاچاقچی، اعزام شدند و در بازرسی های انجام شده، ۴۴ هزار و ۹۶۶ عدد انواع مواد محترقه خارجی پر خطر به همراه ۳۰ كیلو اكلیر و سرنج را كه در ساخت مواد محترقه دست ساز كاربرد داشت، كشف كردند.