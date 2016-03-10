آلبوم تصویری ارکستر «چکاوک» رونمایی شد/ تقدیر از موسیقی ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، آلبوم تصویری کنسرت بزرگ ارکستر چکاوک به سرپرستی رضا شایسته شامگاه نوزدهم اسفند با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه سینما، تلویزیون و موسیقی در یکی از مجمتع های پذیراییی شهر تهران رونمایی شد.

رضا شایسته در ابتدای این برنامه گفت: رسالت ارکستر چکاوک در اصل اجرای آثار گل های جاویدان است، که بهترین هنرمندان عرصه موسیقی، در آن حضور داشتند. من هنرآموز موسیقی این مملکت هستم و در حال حاضر می بینم که بسیاری از هنر آموزان با این شکل از موسیقی که تاثیرگذارترین آهنگسازان این مرز و بوم در آن حضور داشتند نه تنها کاملا بیگانه هستند بلکه هیچ آشنایی هم با آن ندارند.

وی ادامه داد: من در ترانه های قدیمی اقبال عمومی را می بینم ضمن اینکه باید به این نکته نیز توجه داشت که در این آثار بحث ملودی محور بودن نقش بسیار مهمی دارد. در آثار قدیمی اشعار سهل و قابل فهم و استفاده از ریتم ها و تنظیم ها نیز ساده است. اتفاقا در اینجاست که وظیفه تنظیم کننده ارتقای ملودی است؛ موضوعی که متاسفانه در تنظیم های پیچیده گم شده است.

شایسته با اشاره به انتشار آلبوم تصویری کنسرت ارکستر «چکاوک» که چندی پیش در تالار وحدت تهران برگزار شد، بیان کرد: این آلبوم چهارمین آلبوم تصویری ارکستر بزرگ «چکاوک» است که توسط موسسه فرهنگی هنری «قرن جدید» منتشر و پخش شده و امشب باعث افتخار من است که در حضور شما هنرمندان صاحب نام عرصه های مختلف موفق به رونمایی از آن شدیم.

جمشید مشایخی، مرجانه گلچین، محسن افشانی، پویا امینی، رضا بنفشه خواه، جلیل فرجاد، حدیت میرامینی، پرستو صالحی، علی دهکردی، مریم امیرجلالی، رضا رویگری، لیلا بلوکات، فرحناز منافی ظاهر، گیتی ساعتچی، نفیسه روشن و ناصر فرهودی از جمله مهمانان ویژه این برنامه بودند.

چهارمین آلبوم تصویری ارکستر بزرگ چکاوک به سرپرستی رضا شایسته و خوانندگی مصطفی نیکو و محمد افروز توسط موسسه«قرن جدید» منتشر و پخش شد.