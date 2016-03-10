پیام تسلیت آیت الله هادوی تهرانی به مناسبت رحلت آیت الله اعتمادی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هادوی تهرانی به مناسبت در گذشت عالم ربانی آیت الله اعتمادی پیام تسلیتی صادر کرد. متن پیام به شرح زیر است:

🔹انا لله وانا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی استاد برجسته حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله اعتمادی موجب تأسف و تأثر فراوان گردید. آن بزرگوار که عمر شریف خود را صرف تدریس و تربیت طلاب و ترویج معارف اسلام ناب محمدی (ص) نمود، اسوه ای از فضیلت و علم و پارسایی بود که سزاوار است سیره اش الگوی عملی طلاب و فضلای حوزه علمیه قرار گرفته شود.

این جانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه اسفناک به ساحت مقدس حضرت ولی عصر(عج)، حوزه های علمیه، مراجع عظام، مقام معظم رهبری (مد اظلالهم) و خانواده آن مرحوم به خصوص آقازاده گرامیشان استاد محمد رضا اعتمادی، برای آن مرحوم علو درجات ومغفرت الهی و مجاورت با انبیاء و ائمه اطهار علیهم السلام و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مهدی هادوى تهرانی

قم

۲۰-۱۲-۹۴