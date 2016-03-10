انفجار در منزل مسکونی/مواد منفجره ۲نوجوان را دچار سوختگی شدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، مصطفی ویسمه ای در این باره گفت:‌ عصر روز گذشته با ارائه گزارش انفجار در منزلی مسكونی در یكی از مناطق شهر اراك، واحدهای امدادی و انتظامی به محل اعزام شدند و مشخص شد دو نوجوان ۱۲ و ۱۳ ساله در حال درست كردن مواد منفجره به صورت دست ساز برای چهارشنبه آخر سال بودند كه تركیب مواد باعث انفجار می شود.

وی خاطر نشان كرد:‌ در این سانحه هر دو نوجوان از ناحیه سر، صورت، دست، پا و سینه دچار سوختگی شده بودند كه به وسیله اورژانس به بیمارستان انتقال داده شدند و به علت شدت انفجار تمامی شیشه های منزل مسكونی نیز به صورت كامل تخریب شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراك از خانواده ها خواست كه ضمن آموزش فرزندان در خصوص خطرات استفاده از مواد محترقه، نظارت و كنترل لازم را نیز در این ایام بر آنان داشته باشند.

توقیف سه محموله کالای قاچاق در اراك

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی از توقیف سه محموله ۷۸۸ میلیون ریالی كالای قاچاق در اراك خبر داد.

سید نورالدین حسینی گفت: ماموران مبارزه با قاچاق كالا و ارز پلیس آگاهی در تحقیقاتی، از تردد سه محموله كالای قاچاق در محورهای مواصلاتی استان مطلع شدند که با تمهیدات انجام گرفته، سرانجام سه محموله كالای قاچاق در عملیات هایی جداگانه در اطراف اراك متوقف شدند.

وی خاطر نشان كرد: پس از بازرسی از محموله های توقیفی مقادیری كیف و كفش و لباس زنانه و بچه گانه خارجی جمعا به ارزش ۷۸۸ میلیون ریال كشف شد.

رئیس پلیس آگاهی استان مركزی با بیان اینكه محموله های توقیفی از شهرهای جنوبی كشور بارگیری و به مقصد تهران در حركت بودند اظهار داشت: هر سه راننده خودروهای مذكور به علت عدم ارائه مدارك گمركی دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

۱۵ تن كود شیمیایی قاچاق در ساوه كشف شد

۱۵ تن كود شیمیایی قاچاق در عملیات پلیس در شهرستان ساوه كشف شد.

علی اصغر طالبی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در این باره گفت: ماموران انتظامی اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز شهرستان، در عملیاتی یك دستگاه خودروی كامیون حامل بار قاچاق كه از غرب كشور به سمت تهران در حال حركت بود، متوقف كردند که پس از متوقف كردن خودرو و در بازرسی از آن ۱۵ هزار كیلوگرم كود شیمیایی قاچاق كشف شد.

وی خاطر نشان كرد:‌ در عملیاتی دیگر، ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند دو هزار و ۵۳۳ دست البسه قاچاق، ۲۳۳ كیلوگرم پودر نیروزا، ۸۴ عدد انواع لوستر خارجی و چهار دستگاه تلویزیون ال ای دی به ارزش تقریبی ۶۵۰ میلیون ریال را كشف كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به دستگیری شش نفر در این عملیات ها خاطر نشان كرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.