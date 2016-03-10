سال گذشته ۴۹ هزار متر مربع فرش در استان همدان بافته شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی‌بابایی ظهر پنجشنبه در آیین تجلیل از برندگان مسابقه بزرگ قالیبافی همدان با تأکید بر اینکه دومین سال برگزاری مسابقه بزرگ قالیبافی در استان سپری شد، گفت: این مسابقه با این وسعت برای نخستین بار در سال ۹۳ برگزار شد.

وی برگزاری این مسابقه را همزمان با برگزاری نمایشگاه فرش دستباف دانست و بیان کرد: مهرماه امسال ۵۰۰ نفر برای حضور در این مسابقه متقاضی وجود داشت.

بابایی با بیان اینکه این مسابقه با هدف شناساندن فرش دستباف برگزار شد، به آمار ۵۰ هزار نفری بافندگان استان در سال گذشته اشاره کرد و یادآور شد: ۸۰ درصد از این تعداد بانوان و ۲۰ درصد آقایان هستند که نشان از توان فضای کار بسیار بالا در این حوزه دارد.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۴۹ هزار متر مربع فرش در استان بافته شد، عنوان کرد: هر بافنده در استان توان بافت دو متر مربع فرش را دارد.

۱۹ هزار بافنده در استان همدان از مزایای بیمه استفاده می‌کنند

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان همچنین با اشاره به اینکه ۱۹ هزار بافنده در استان همدان از مزایای بیمه استفاده می‌کنند، گفت: توقف سیر صعودی بیمه قالیبافان جای تأسف دارد که این امر به دلیل تعریف نشدن ساز و کار لازم بود.

بابایی با اشاره به قطع بیمه ۷۰۰ نفر از افراد غیر مرتبط با فرش عنوان کرد: این افراد تنها از مزایای بیمه استفاده می‌کردند و شغل آنها بافت فرش نبود.

وی از اختصاص اعتبار یک‌میلیارد و ۶۶۰ میلیون تومانی مشاغل خانگی در صنعت فرش خبر داد و افزود: این اعتبار در اختیار تعاونی‌ها و کارگا‌ه‌های شهرستانی قرار گرفته است.

بابایی حوزه فرش استان همدان را نیازمند حمایت دانست و تأکید کرد: اگر در خانه شغلی برای بانوان ایجاد کنیم در اصل سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگی و تربیتی خانواده داشته‌ایم چرا که زنان اساس و بنیان خانه و خانواده هستند.

سیاست‌گذاری و حمایت، لازمه تقویت حوزه فرش استان همدان است

وی با بیان اینکه سیاست‌گذاری و حمایت، لازمه تقویت حوزه فرش استان همدان است، گفت: ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار به مشاغل خانگی اختصاص یافت که باید یک‌سوم آن به مشاغل خانگی در حوزه فرش اختصاص می‌یافت.

بابایی به صادرات ۱۷ تنی فرش در هفته گذشته اشاره کرد و افزود: هفته گذشته یک محموله ۱۷ تنی فرش توسط تجار همدانی به نیویورک و تورنتو انجام شد.

وی ضربه به صنعت فرش را محصول ممنوعیت صادرات به دلیل تحریم‌ها مطرح کرد و یادآور شد: ۸۲ میلیون دلار صادرات فرش در سال ۸۸ بود که ۱۶ درصد صادرات کل را به خود اختصاص می‌داد که در سال ۸۹ ممنوع شد.

وی با تأکید بر اینکه با توجه به برداشته شدن تحریم‌ها اکنون می‌توانیم به بازار جهانی برگردیم، ادامه داد: آمریکا ظرفیت پذیرش ۲۰۰ میلیون دلار فرش را دارد که زمانی ۴۰ درصد آن سهم ایران بود و برای دستیابی دوباره به این جایگاه باید تلاش کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان نیز افزود: برخی مسائل و اتفاقات در برخی دولت‌ها باعث افزایش تعداد بیکاران شد که دست و پای دولت کنونی را بسته است که نتواند این مهم را مهار کند.

طاهره دوروزی با تأکید بر اینکه بعد از برجام و با ایجاد فرصت‌های صادرات، تعامل با دنیا و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور به حل مشکل اشتغال جوانان امیدوارم بیان کرد: دولت بستر را فراهم می‌کند و NGO ها باید از بستر‌های فراهم شده در ایجاد اشتغال استفاده کنند.

صنعت فرش مورد ظلم واقع شده است

وی فرش را بهترین زینت هر خانه برشمرد و عنوان کرد: پایگاه فرش در ایران است اما در چند سال اخیر به لحاظ بی‌تدبیری‌ها صنعت فرش مورد ظلم واقع شده است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان با بیان اینکه فرش یک هنر دارای خلاقیت، ‌ ایده و نوآوری است نه یک مهارت و به دلیل اینکه به آن به عنوان یک صنعت نگاه شد مورد آسیب قرار گرفت، گفت: نبود بازاریابی خوب سبب تولید کور می‌شود.

دوروزی با تأکید بر اینکه فرش از دیدگاه هنری در دست فراموشی است، به استفاده از فرش‌های ایرانی در خارج از کشور به دلیل طرح‌های ناب اشاره کرد و افزود: نباید رنگ‌های غیر اصیل در بافت فرش غالب باشد.

وی با بیان اینکه در صورت ادامه روند کنونی نسل آینده از فرش ایرانی مطلع نخواهد بود، تأکید کرد: با توجه به شروع تعاملات، ‌ صادرات به یکی از بهترین کشور‌های خریدار آغاز می‌شود و درآمدزایی قابل توجهی خواهیم داشت.

در پایان این مراسم از ۳۱ نفر از برندگان، داوران، رابطین و پیشکسوتان تقدیر شد و آمنه جمالی، ‌ پروانه سلیمی و زهرا ابوالقاسمی به ترتیب عناوین اول تا سوم نقشه‌خوانی را کسب کردند.

در بخش تندبافی نیز مصطفی ذوالفقاری، ‌اشرف چزانی و معصومه بهزاد‌زرین در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

حبیب یاری، ‌ مرضیه زارعی و حسین اسفندیاری نیز به عنوان برترین‌ها در بخش چله‌کشی معرفی شدند و از حسن سماواتی به عنوان پیشکسوت بافت، حسین حسین‌آبادی به عنوان بافنده خردسال و علی شاکری به عنوان رفوگر پیشکسوت نیز تقدیر به عمل آمد.