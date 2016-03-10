بزرگترین غار دست کند جهان در جهرم میزبان گردشگران می شود

مسیح عادل پور درگفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری نمایشگاهی درغارسنگ اشکن همراه با موسیقی زنده خبرداد وگفت: این نمایشگاه با همکاری ساکنین شهر باربد درخصوص معرفی غارسنگ اشکن برگزار می شود، دراین نمایشگاه فراورده هایی از مخزن ومعدن این غار تهیه می شود ودرمعرض دید بازدیدکنندگان قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ما امادگی لازم را برای استقبال از گردشگران داریم بطوریکه تمام اماکن تاریخی شهرستان با همکاری شهرداری پاکسازی شده وهمچنین کلیه مراکز اقامتی اعم از هتلها، مهمانسراها و مدارس آماده سرویس دهی و سرویس پذیری به تمامی گردشگران درایام نوروز شده است.

نماینده میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری در شهرستان جهرم تصریح کرد: باهمکاری شهرداری جهرم اقدام به تهیه دوهزار نسخه بروشور و نقشه جهرم کرده ایم که به منظوررفاه وراهنمای گردشگران از ۲۸اسفند لغایت۱۵ فروردین اقدام به توزیع بروشور و نقشه شهرستان جهرم در ورودی های شهر واماکن تاریخی خواهیم کرد.

وی اظهارکرد: باتوجه به اینکه سال گذشته مصادف با ایام فاطمیه شد و برنامه هایی که درنظرداشتیم به اجرا درنیامد امسال آمادگی لازم راداریم که گردشگران به شهرستان جهرم تشریف بیاورند و بابرنامه ریزی هایی که انجام داده ایم ازآنها استقبال می کنیم.

عادل پور درآخر از برپایی نمایشگاه دیگری در وردوی شهرستان جهرم خبردادوگفت: این نمایشگاه در فلکه چمران با ظرفیت نزدیک به ۱۰ غرفه درقالب غرفه عکاسی،لباسهای محلی ، چادرعشایری، صنایع دستی ونمونه سوغات، آش دوغ محلی همراه با زندگی عشایری وگویش جهرمی برگزارمی کنیم وامیدواریم ازاین مجموعه استقبال شود.