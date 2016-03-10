  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

ظریف در تایلند اعلام کرد؛

آمادگی ایران برای میزبانی اولین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در ۲۰۱۶

آمادگی ایران برای میزبانی اولین اجلاس وزرای گردشگری آسیا در ۲۰۱۶

وزیر امور خارجه، آمادگی کشورمان را برای میزبانی اولین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا (acd) در سپتامبر ۲۰۱۶ در تبریز، اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در چهارمین مقصد سفر آسیائی خود پس از اندونزی، سنگاپور و برونئی نیمه شب گذشته با استقبال مشاور ارشد وزیر امور خارجه تایلند، وارد بانکوک شد.

وی امروز در چهاردهمین نشست وزرای کشورهای عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا (acd) شرکت و سخنرانی کرد. این اجلاس صبح امروز به وقت بانکوک با سخنرانی نخست وزیر تایلند افتتاح شده و اینک در حال برگزاری است.

ظریف در این نشست، با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به همکاری های همه جانبه منطقه ای از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی بعنوان یک رویکرد مهم و اساسی می‌نگرد، گفت: همکاری نزدیک بین مجمع گفتگوی همکاری آسیا با دیگر سازمانهای منطقه ای از جمله اکو، سارک و آ سه آن می‌تواند ضمن پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تجربیات آنان، به همگرایی منطقه ای و توسعه آسیا کمک کند.

وی افزود: برای افزایش مراودات بازرگانی بین کشورهای آسیایی استفاده از اتحادیه پایاپای آسیایی متشکل از بنگلادش، بوتان، هند، ایران، مالدیو، میانمار، پاکستان، نپال و سریلانکا (تاسیس شده در سال ۱۹۷۴) پیشنهاد می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران پیشگام پروژه فرهنگی مجمع گفتگوی همکاری آسیایی بوده و مرکز همکاری در تهران که راه‌اندازی شده است، کمک شایانی به همکاری‌های فرهنگی و ایجاد تفاهم و همگرایی و همبستگی ملتهای آسیا خواهد کرد.

ظریف خاطرنشان کرد: ایران به منظور ارتقای روابط بین کشورهای عضو، آمادگی خود را برای میزبانی اولین اجلاس وزرای گردشگری کشورهای عضو در سپتامبر ۲۰۱۶ در تبریز اعلام می‌کند.

وی تأکید کرد: معتقدیم با تلاش منسجم و جمعی، ضمن گسترش روح همبستگی گروهی، می‌توان زمینه را برای گسترش بیش از پیش همکاری های منطقه ای با هدف تامین رفاه و پیشرفت کشورهای عضو و در نهایت تشکیل خانه مشترک آسیایی فراهم کرد.

کد مطلب 3577475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها