برگزاري اجلاس فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامي براي بررسي جنايات اخير رژيم صهيونيستي

به گزارش خبرگزاري "مهر"، منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان در نامه به احسان اوغلو دبيركل سازمان كنفرانس اسلامي اظهار داشت: تهاجم بيرحمانه و گسترده نيروهاي تا دندان مسلح رژيم صهيونيستي عليه مردم مظلوم فلسطين و لبنان و همچنان بي وقفه ادامه دارد و هر روز تعداد زيادي از مردم بي گناه و بي دفاع شهيد و مجروح شده و زير ساختهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فلسطين و لبنان نابود مي گردد. اين در حالي است كه علي رغم وسعت دامنه تجاوزات رژيم صهيونيستي، كه حاكي از برنامه ريزي قبلي اين رژيم مي باشد، متاسفانه شوراي امنيت سازمان ملل هنوز هيچ گونه اقدامي براي توقف تهاجم غير انساني صهيونيست ها، كه تهديد آشكار عليه صلح وامنيت بين المللي و نقص صريح حقوق بين الملل مي باشد، انجام نداده و حتي تمايلي نيز به انجام آن نشان نمي دهد.

وزير خارجه افزود: بدون ترديد سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان صداي واحد جهان اسلام و مظهر اتحاد و همبستگي تمامي مسلمانان، مي بايست هم اكنون كه دو عضو آن مورد تهاجم و تجاوز گسترده قرار گرفته اند وارد عمل شود. سياست ها و مصوبات سازمان سازمان، به ويژه سند چشم انداز ده ساله مصوب اجلاس فوق العاده سران در مكه، بر اقدام مشترك كليه كشورهاي اسلامي در برابر چالش ها و تهديدها تاكيد مي نمايند.

هم اكنون اين اقدام مشترك براي توقف وحشيگري هاي رژيم صهيونيستي، حمايت از مسلمانان بي دفاع، و دفاع از حيثيت اسلامي بيش از هر زمان ديگري مورد نياز است. رژيم صهيونيستي مي بايست مسئول عواقب تجاوزات غير انساني خود شمرده شده و ترتيبات لازم براي جبران خسارتهاي وارده و پرداخت غرامت به قربانيان در لبنان و فلسطين اتخاذ گردد.

جهان اسلام از سازمان كنفرانس اسلامي انتظار جدي دارد كه در اين شرايط حساس و حياتي نقش موثر خود را در حمايت از حقوق مسلم اعضاي خود ايفا نمايد.

وي خاطرنشان كرد: خوشبختانه در كارنامه سازمان موارد موفقي وجود دارد كه در آن اعضاي سازمان با همبستگي و اتحاد خود در برابر بحران ها، ازجمله اخيرا در جريان اهانت به پيامبر اعظم (ص) و ارزشهاي اسلامي، ايستادگي كرده و سربلند بيرون آمده اند.

اكنون جهان اسلام در انتظار تشكيل جلسه اضطراري سازمان كنفرانس اسلامي، در بالاترين سطح ممكن، براي اتخاذ تصميمات جدي و تاثيرگذار مي باشد. امروز پرداختن به مسائل لبنان و فلسطين و تجاوزات رژيم صهيونيستي نه تنها يك وظيفه انساني و اخلاقي، بلكه يك وظيفه شرعي و اسلامي براي تمامي رهبران كشورهاي اسلامي است. بدون ترديد در صورت كوتاهي در انجام اين وظيفه همگي ما در مقابل خداوند و امت اسلامي پاسخگو خواهيم بود.

متكي در پايان نامه خود نوشت: برهمين اساس مايلم از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران از جنابعالي درخواست نمايم تا در كوتاه ترين زمان ممكن ترتيبات لازم براي برگزاري اجلاس فوق العاده سازمان كنفرانس اسلامي در بالاترين سطح ممكن را به منظور بررسي اوضاع بحراني منطقه و چاره انديشي جهت توقف حملات ناجوانمردانه رژيم صهيونيستي اتخاذ فرماييد.