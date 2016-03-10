فرهنگ جامعه بستر اصلی حرفه مشاوره و راهنمایی است

به گزارش خبرنگار مهر، شکوه نوابی نژاد در سمینار تخصصی مشاوره‌ پیشگیری، رشد و درمان که پیش از ظهر امروز پنجشنبه به میزبانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: ظاهر مشاور باید در چارچوب ارزش های جامعه تعریف شود ونه به گونه ای رسمی احساس ناامنی در مراجع ایجاد شود و نه بقدری غیررسمی که باارزش های جامعه در تعارض باشد.

دبیر علمی این سمینار افزود: آراستگی و پاکیزگی ظاهر مشاور را امری ضروری و مهم دانست و افزود: آشنایی مشاور با معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه بسیار حائز اهمیت است.

نوابی نژاد فرهنگ جامعه را بستر اصلی مشاوره و راهنمایی دانست و بیان کرد: تاکید می کنم که مشاوران در محل کار خود و یا هر مکان دیگری برای خدمت با شخصیت، رفتار و ظاهر و افکار خود معرف خود باشند.

وی در ادامه افزود: زندگی شخصی یک مشاور متاثر از تخصص و حرفه اوست و به عبارتی زندگی شخصی و حرفه ای مشاوران یکی است.

نوابی نژاد اظهار کرد: ارزش ها از انسانی سالم ساطع می شود و مشاور به گونه ای مطلوب ارزش ها را به مراجعان منتقل کنند.