به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: قسمتی از میوههای تولیدشده اهر بهویژه سیب در سطح استان توزیع میشود و فروش مرغهای منجمد نیز در آستانه سال جدید برای تنظیم بازار با قیمت ۴۵ هزار ریال برای عمدهفروشی و ۵۱ هزار ریال برای خردهفروشی تعیینشده است.
وی در ادامه سخنان خود خاطر نشان شد: برای تنظیم بازار و توزیع و عرضه میوههای شب عید در سطح تمامی شهرستانهای استان و تبریز غرفههای فروش میوه دایر میشود تا هم بهصورت قیمت مصوب و هم بهطور آسان میوهها در اختیار عموم مردم قرار گیرد.
مهری از ذخیرهستزی ۶۰ هزار تن سیب در سردخانههای آذربایجان شرقی برای توزیع در آستانه سال نو خبر داد و گفت: برای تأمین میوه شب عید مردم و تنظیم بازار آماده هستیم و در شهرستانها نیز عرضه میوه تنها با نظارت مسئولین جهاد کشاورزی و بهصورت قیمت یکسان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی علاوه بر میوههای شب عید، برای تأمین گوشت مرغ نیز تمهیداتی در نظر گرفته است، افزود: در صورت نیاز فروشهای عمده مرغ گرم و منجمد تنها با معرفینامه شرکت پشتیبانی و امور دام و با هماهنگی فرمانداران و مسئولان جهاد کشاورزی شهرستانها صورت میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد:، گفت: خریداران عمده گوشت مرغ در حال حاضر نیازی به انجام مراحل اداری ندارند و با دریافت معرفینامه میتوانند مقدار گوشت موردنیاز خود را از عاملین فروش گوشت مرغ در هر شهرستان خریداری کنند.
مهری در بخش پایانی سخنان خود به اعتبارات جذبشده در بخش مکانیزاسیون نیز اشاره کرد و گفت: امسال میزان اعتبارات جذبشده بخش مکانیزاسیون در سطح استان بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با میزان اعتبار جذبشده در سال گذشته ۷۰ میلیارد ریال افزایشیافته است.
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