برگزاری مسابقات قرآن و عترت مددجویان وکارکنان بهزیستی استان مرکزی

بهروز رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این مسابقات را شناخت نفرات برتر برای حضور در مسابقات قرآن و عترت کشوری مددجویان و کارکنان بهزیستی اعلام کرد.

وی افزود: مسابقات قرآن و عترت در دو گروه آقایان و بانوان و همچنین رده سنی کودکان و نونهالان در رشته های قرائت به روش ترتیل، تحقیق، اذان و حفظ قرآن کریم برگزار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات استانی قرآن و عترت مددجویان و کارکنان بهزیستی استان مرکزی، در رشته حفظ قرآن کریم رقابت ها در چهار بخش شامل حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار شد.

رفیعی اظهار داشت: در دور نخست این مسابقات بیش از یک هزار نفر شرکت داشتند که از این تعداد شرکت کننده، ۲۷۰ نفر به مرحله نهایی مسابقات استانی قرآن و عترت راه یافتند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزود: از ۲۷۰ نفر راه یافته به مرحله نهایی ۱۳۰ نفر زن و ۱۴۰ نفر مرد هستند.

رفیعی بیان داشت: به نفرات اول تا سوم این مسابقات هدایایی اهدا شد و نفرات اول هر رشته به مسابقات کشوری قرآن و عترت مددجویان و کارکنان بهزیستی اعزام می شوند.

گفتنی است داوری این مسابقات را تیم اعزامی دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی برعهده داشتند.