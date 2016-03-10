  1. استانها
  2. مرکزی
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۳۸

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خبر داد:

برگزاری مسابقات قرآن و عترت مددجویان وکارکنان بهزیستی استان مرکزی

برگزاری مسابقات قرآن و عترت مددجویان وکارکنان بهزیستی استان مرکزی

اراک- مدیرکل بهزیستی استان مرکزی از برگزاری مسابقات قرآن و عترت استانی مددجویان بهزیستی و خانواده های آنها و کارکنان و خانواده های کارکنان بهزیستی استان مرکزی در اراک خبر داد.

بهروز رفیعی در گفت و گو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری این مسابقات را شناخت نفرات برتر برای حضور در مسابقات قرآن و عترت کشوری مددجویان و کارکنان بهزیستی اعلام کرد.

وی افزود: مسابقات قرآن و عترت در دو گروه آقایان و بانوان و همچنین رده سنی کودکان و نونهالان در رشته های قرائت به روش ترتیل، تحقیق، اذان و حفظ قرآن کریم برگزار شده است.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی تصریح کرد: در این دوره از مسابقات استانی قرآن و عترت مددجویان و کارکنان بهزیستی استان مرکزی، در رشته حفظ قرآن کریم رقابت ها در چهار بخش شامل حفظ پنج جزء، ۱۰ جزء، ۲۰جزء و حفظ کل قرآن کریم برگزار شد.

رفیعی اظهار داشت: در دور نخست این مسابقات بیش از یک هزار نفر شرکت داشتند که از این تعداد شرکت کننده، ۲۷۰ نفر به مرحله نهایی مسابقات استانی قرآن و عترت راه یافتند.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی افزود: از ۲۷۰ نفر راه یافته به مرحله نهایی ۱۳۰ نفر زن و ۱۴۰ نفر مرد هستند.

رفیعی بیان داشت: به نفرات اول تا سوم این مسابقات هدایایی اهدا شد و نفرات اول هر رشته به مسابقات کشوری قرآن و عترت مددجویان و کارکنان بهزیستی اعزام می شوند.

گفتنی است داوری این مسابقات را تیم اعزامی دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی برعهده داشتند.

کد مطلب 3577483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها