نوسانات نرخ تورهای گردشگری در نوروز/ نوروزگاه در ۲۰ شهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر در این هفته و در روزهای پایانی سال ۹۴ خبر رسید که هنوز برای عید نوروز سال ۹۵ هیچ کشوری میزبان جشن جهانی نوروز نشده است با این وجود، ایران که خود تهیه کننده پرونده جهانی نوروز است در شهرهای مختلف برنامه نوروزگاه را اجرا می کند. این برنامه توسط شورای سیاستگذاری برنامه های نوروزی در سازمان میراث فرهنگی اجرا می شود.

این طرح در ۲۰ شهر از ۱۲ استان کشور و در بازارچه های محلی اجرا خواهد شد و اگر مورد استقبال قرار گیرد در طول ایام نوروز نیز برپا خواهد شد.

با این وجود جشن جهانی نوروز که پیش از این در کشورهای مختلفی اجرا می شد برای عید سال ۹۵ نیز میزبانی ندارد.

در این طرح همایش ملی نوروز در سالن اجتماعات موزه ملی ایران با حضور دانشجویان میراث فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی و دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام برگزار شد.

در این برنامه هر یک از مسئولین سازمان میراث فرهنگی درباره نوروز صلح و احترام به طبیعت صحبت کردند و رئیس شورای سیاستگذاری برنامه های نوروزی نیز گفت: هر یکی از آئین های نورزی به صورت جداگانه قابلیت ثبت جهانی را دارند.

حسینی مکارم در این برنامه اعلام کرد که مسابقات چوگان نیز در شهر اصفهان همزمان با عید نوروز برگزار می شود.

در این هفته مدیر کل امور بازاریابی و تبلیغات گردشگری از ورود مناطق آزاد به برگزاری نمایشگاههای خارجی خبر داد و گفت: منطقه آزاد کیش و قشم نمایشگاههای ITB برلین و دیگر نمایشگاههای خارجی را برگزار می کند.

این هفته نشست خبری مدیر گردشگری سازمان مناطق آزاد برگزار شد و وی درباره نرخ های گردشگری کیش گفت: در شورای سیاستگذاری تصمیم بر این شده که نرخ ها افزایشی نداشته باشند.

علیرضا رحیمی در این نشست درباره تاثیر سیاست های مناطق آزاد در هر یک از منطقه ها گفت: ما به عنوان مثال تفاهم نامه امضا می کنیم و مناطق آزاد قراردادها را می بندند و ما تعامل بسیار خوبی با مناطق داریم.

خبرگزاری مهر در این هفته به بررسی نرخ تورهای گردشگری داخلی و خارجی پرداخت. در این بررسی مشخص شد که تورهای خروجی نوروزی اگر چه با تفاوت زیادی نسبت به روزهای غیر تعطیل فروخته می شود اما هنوز نسبت به تورهای داخلی بسیار ارزان تر هستند این در حالی است که تور گردشگری شهرهایی مانند اصفهان برای سه روز اقامت در هتل ۴ ستاره بالای یک میلیون تومان فروخته می شود.