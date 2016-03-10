به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بیست و چهارمین شماره‌ی هفته‌نامه‌ خط حزب‌الله با گزارشی از بازدیدهای رهبر انقلاب از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس منتشر شد.

در سرمقاله این شماره خط حزب‌الله، نسبت به تکرار ادبیات سیاسی دشمن در داخل کشور هشدار داده شده است.

خط حزب‌الله، شماره‌ بیست و چارم خود را به روح مقدس شهدای گمنام تقدیم می‌کند.

نسخه‌ PDF نشریه در سه نسخه‌ تابلوی اعلانات، A۴ جهت مطالعه و A۳ برای چاپ و تکثیر بر روی پایگاه KHAMENEI.IR قرار گرفته است و عموم امت حزب‌الله می‌توانند آن را چاپ و در محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پایگاه‌های بسیج توزیع کنند.

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