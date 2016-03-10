ظرفیت های سیستان و بلوچستان نباید ناشناخته بماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نعمت زاده ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی طرح بزرگ تایر خودرو سیستان با ظرفیت ۵۰ هزار تن در سال، اظهار داشت: داشته های این استان مورد غفلت قرار گرفته که اگر به دنبال توسعه هستیم باید آن معرفی کنیم.

وی افزود: سیستان و بلوچستان سرشار از استعداد ها است و در راستای به فعلیت رساندن این داشته ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت همه تلاش خود را بکار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: در کنار معرفی داشته ها باید زیرساخت ها برای بهره برداری از آن نیز فراهم شود، توسعه ای پایدار است که متوازن و برابر با نگاهی همه بخشی صورت بگرد.

وی یاد آور شد: دهه ۵۰ که به سیستان و بلوچستان سفر داشتم با وجود اینکه سیستان انبار غله ایران بود یک کارخانه آرد نداشت اما الان کارخانه های متعدد آرد در این استان فعال است.

نعمت زاده تاکید کرد: این الگوئی مناسب برای توسعه بخشی به دیگر بخش ها است، اگر داشته ای داریم برای بهره برداری از آن باید کوشا بود، نباید بیش از این از موقعیت مرز و بازار فرا مرزی غافل بود.

وی همچنین به طرح گازرسانی به سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت: با کمی برنامه ریزی می توانستیم برای اجرای این طرح کارخانه تولید لوله گاز را در استان ایجاد کنیم که جدای از اشتغالزائی باور را نیز به جامعه تعمیم می داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح تایر خودرو با ظرفیت تولید ۵۰ هزار تن انواع لاستیک با ایجاد اشتغال هزار و ۳۴۴ نفر در شهرک رامشار شهرستان هامون با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ‌زنی شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، این طرح با ظرفیت ۲۵ هزار تن لاستیک سبک و ۲۵ هزار تن لاستیک سنگین در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار و زیربنای ۹۵ هزار و ۱۴ متر مربع با سرمایه گذاری شش هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال نفر ساخته می شود.