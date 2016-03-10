تیم پارس جنوبی قهرمان لیگ برتر ووشو شد

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم های دانشگاه آزاد و پارس جنوبی که در مرحله نیمه نهایی به ترتیب با غلبه بر پاس قوامین و شهرداری ملارد به دیدار نهایی راه پیدا کرده بودند از ساعت ۱۴ امروز برای کسب عنوان قهرمانی مقابل هم صف آرایی کردند.

شاگردان حسين اوجاقي كه در تالو ٣ بر يك پيش افتاده بودند در بخش ساندا با برتري مطلق نفرات شاخص خود جام قهرماني را بالآي سر بردند. در اين ديدار شاگردان جوان علي اسفندياري در تيم دانشگاه آزاد مبارزات خوبي را به نمايش گذاشتند.

در دیدار رده بندی هم پاس قوامین برابر شهرداری ملارد صاحب پیروزی ٩ بر ٤ شد و به عنوان سومی دست پیدا کرد. در بخش تالوي اين ديدار پاسي ها ٣ بر يك پيش افتاده تا با پيروزي جعفري ، رستم زاده ، هيبتي ، قزلسفلو ، شيخي ، رفيع زاده و دلفاني نتيجه نهايي ٩ بر ٤ را به سود خود خاتمه دهد.