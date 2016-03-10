به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری در نخستین جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت استان زنجان افزود: هیچ مسئله حمایتی از حانواده های شهدا در این شورا مطرح نمی شود و صرفا فعالیت های فرهنگی در زمینه ترویج فرهنگ شهدا در این شورا انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: دستگاهها هر یک وظیفه ذاتی در زمینه های مختلف داشته و تشکیل کمیته ها با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاهها ست.



انصاری گفت: شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه تخصصی دستگاهها وارد نخواهد شد.

مدیر کل بنیاد شهید استان زنجان نیز با گرامیداشت فرا رسیدن۲۲ اسفند روزبزرگداشت شهدا افزود: این جلسه با ۱۷ عضو مشخص شده در آیین نامه به موازات کشور در سطح استان زنجان برگزار می شود.

علی کاظمی ابراز امیدواری کرد با تشکیل شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت در حوزه این نهاد ورای ترویج در کنار ۳۷۰ خدمتی که از سوی این بنیاد ارائه می شود تلاش های مضاعفی برای هماهنگی و هم افزایی بین دستگاههای مختلف جهت توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت انجام شود.

مدیر کل بنیاد شهید استان زنجان گفت: تشکیل کمیته ای برای هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای اجتناب از موازی کاری و تمرکز در حوزه دستگاهها ضروری به نظر می رسد.

مهدیخانی به برگزاری ۴۰۰ یادواره شهدا واجرای چهار هزار و ۲۰۰ طرح سپاس و دیدار با خانواده شهدا طی امسال اشاره کرد.

در این جلسه هفت کمیته تخصصی از جمله کمیته تالیفات و انتشارت با تمرکز بر روی آثار شهدا و ایجاد هماهنگی در این حوزه، کمیته تبلیغات و رسانه، کمیته تکریم وتجلیل از ایثارگران تشکیل و مقرر شد مسولین هر یک از کیمته ها شرح وظایفی را به دبیرخانه شورای تحویل دهند.