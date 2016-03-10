شهرداری ورامین برای سومین دوره متوالی قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، هفته های هشتم و نهم از دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تکواندو تکواندو باشگاههای کشور امروز پنجشنبه در خانه تکواندو برگزار شد. شهرداري ورامين كه با ٣٧ امتياز بخت نخست قهرماني بود در دو مبارزه خود ياسين پيش رو قم و پاس قوامين را شكست داد و با ٤٣ امتياز براي سومين سال متوالي جام قهرماني را به ورامين برد.

اين تيم ابتدا ٦ بر ٢ برابر ياسين پيش رو قم صاحب برتري شد. در اين ديدار دهقاني ، بيات ، پاكدين ، يعقوبي ، لباس دور و شيري شش پيروزي شهرداري را كسب كرده و براي ياسين پيش رو هم تيران و عيسي بيگ لو پيروز از ميدان خارج شدند.

وراميني ها در دومين و مهمترين بازي خود ٥ بر ٣ از سد پاس قوامين گذشت تا قهرماني خود را مسجل كند. سيد احمد خسروفر، ميرمهدي لباس دوز، مرتضي شيري ، محمد صادق دهقاني و ابوالفضل بعقوبي براي شهرداري پنج پيروزي كسب كردند و براي پاس قوانين هم امير حسين اميدي ، سياوش فخرايي بپيروز از ميدان خارج شدند.

در حالی که طی هفته های گذشته زمزمه کناره گیری گیتی پسند اصفهان شنیده می شد ، سرانجام این تیم در هفته پایانی قید حضور در مسابقات را زد و در تنها بازی خود که باید مقابل هیات تکواندو قزوین برگزار می کرد ۸ بر صفر بازنده شد و با همان ۱۴ امتیاز به کار خود پایان داد.

اما دانشگاه آزاد یکی از مدعیان قهرمانی كه با احتساب بازيهاي معوقه خود چهار بازي داشت به ترتيب ياسين پيش رو ، پاس قوامين ، لوازم خانگي كن و هيات تكواندو قزوين را شكست داد و با ٤١ امتياز روي سكوي نايب قهرماني ايستاد.

شاگردان جواد فریدونی در تیم پاس قوامين هم اين هفته شهداي ساري را شكست داد و با ٣٢ امتياز در جاي سوم قرار گرفت.یاسین پیشرو قم با ۲۶ امتیاز،شهدای ساری با ۲۲ امتیاز و تفاضل ۶ ، لوازم خانگی کن با ۲۲ امتیاز و تفاضل ۲ ، گیتی پسند اصفهان با ۱۴ امتیاز، هیات تکواندو استان قزوین با ۶ امتیاز و سونیا با ۳ امتیاز به ترتیب عناوین چهارم تا نهم را کسب کردند.

نتایج کامل هفته هشتم:

* هيات تكواندو استان قزوين ۸ - گيتي پسند اصفهان صفر

* ياين پيشرو قم ۲ – شهرداري ورامين ۶

* دانشگاه آزاد ۵ - لوازم خانگي كن ۳

* پاس قوامين ۵ – شهداي ساري ۳

نتایج کامل هفته نهم:

* ياسين پيشرو قم ۶ – سونيا ۲

* دانشگاه آزاد ۷ – هيات تكواندو استان قزوين یک

* پاس قوامين ۳ - شهرداري ورامين ۵

* شهداي ساري ۵ - لوازم خانگي كن ۳

* گيتي پسند اصفهان (استراحت)