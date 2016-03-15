  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۵ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

آغاز طرح «چهارشنبه ایثار» در تهران

آغاز طرح «چهارشنبه ایثار» در تهران

رئیس انجمن حمایت از زندانیان مرکز از آغاز طرح «چهارشنبه ایثار» در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد خبرنگار مهر و همکاری انجمن حمایت زندانیان مرکز طرح بزرگ «چهارشنبه ایثار» در تهران آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در طرح «چهارشنبه ایثار» قرار است هفته انتهایی سال و به ویژه چهارشنبه آخر سال را مهمان خانه خانواده های زندانیان نیازمند باشیم و با هم برای این خانواده ها سفره هفت سین چیده و شادی هایمان را قسمت کنیم.

محسن نصیری مدیر انجمن حمایت از زندانیان مرکز در گفتگو با مهر گفت: در این طرح خانواده شهدا و ایثارگران، هنرمندان و مسئولین همراه با خیرین و اهالی رسانه مشارکت دارند تا با ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم گام مثبتی در ترویج این فرهنگ برداریم.

کد مطلب 3577530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها