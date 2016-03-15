آغاز طرح «چهارشنبه ایثار» در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد خبرنگار مهر و همکاری انجمن حمایت زندانیان مرکز طرح بزرگ «چهارشنبه ایثار» در تهران آغاز شد.

بر اساس این گزارش، در طرح «چهارشنبه ایثار» قرار است هفته انتهایی سال و به ویژه چهارشنبه آخر سال را مهمان خانه خانواده های زندانیان نیازمند باشیم و با هم برای این خانواده ها سفره هفت سین چیده و شادی هایمان را قسمت کنیم.

محسن نصیری مدیر انجمن حمایت از زندانیان مرکز در گفتگو با مهر گفت: در این طرح خانواده شهدا و ایثارگران، هنرمندان و مسئولین همراه با خیرین و اهالی رسانه مشارکت دارند تا با ترویج فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و وقوع جرم گام مثبتی در ترویج این فرهنگ برداریم.