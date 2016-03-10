به گزارش خبرنگارمهر، عبدالرضا فولادوند ظهر پنجشنبه در شورای آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به عنوان یک مجموعه بزرگ فرهنگی و آموزشی با ۲۴ هزار پرسنل که ۸۰ درصد آنان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند نیازمند وجود یک کتابخانه غنی بود، افزود: تجهیز ۱۲۰ کتابخانه مدرسه شبانه روزی در استان همدان توسط مجموعه قلم چی بر عهده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه ضعف دانش آموزان در مهارت خواندن با ترویج کتابخوانی رفع می شود، عنوان کرد: حتی آشنایی دانش آموزان دوره ابتدایی با شخصیت های تراز اول انقلاب نیز بسیار کم است.

وی همچنین در ادامه با طرح این مطلب که قلم چی متعهد شده تا با اعتبار دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در استان همدان ۱۲۰ کتابخانه مدرسه شبانه روزی استان را تجهیز کند، عنوان کرد: پرویز اذکایی از محققان نام آشنای استان همدان نیز کتابخانه ۱۰۰ میلیارد ریالی خود را به آموزش و پرورش استان همدان اهدا کرد که تا سال ۹۵ بازسازی خواهد شد.

فولادوند با بیان این موضوع که آموزش و پرورش استان متعهد شده که این کتابخانه را بازسازی کند اما بودجه کافی برای این اقدام را ندارد، افزود: این کتابخانه با دارا بودن کتاب های ارزشمند تاریخی دارای آثار نایاب و یا کمیاب ملی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به اینکه کتابخانه ملی قصد انتقال این کتاب ها به کتاب خانه مرکزی تهران داشت، عنوان کرد: با تلاش پرویز اذکایی این کتاب ها در استان همدان باقی ماند.

فولادوند با طرح این مطلب که مهارت خواندن در بین دانش آموزان همدانی نسبت به سایر استان های کشور در سطح بالاتری قرار دارد، گفت:متاسفانه نسل جدید ما از واقعیت های تاریخی و فرهنگی جدا افتاده است و با شخصیت های معاصر آشنایی کمی دارند.

وی همچنین با بیان اینکه کتاب های نوروزی دانش آموزان منبع خوبی برای آشنایی با بزرگان و مشاهیر تاریخی کشور است، عنوان کرد: باید دانش آموزان را با تاریخ کشور آشنا کرد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که پرویز اذکایی در سال ۱۳۱۸ در همدان زاده شد و تحصیلات خود را در آن شهر و تهران و سپس در دانشگاه منچستر (انگلستان) گذرانده است، افزود: وی مورخ فلسفی و تاریخی مشهوری است که در رشته‌های کتاب شناسی و رجال‌شناسی و تاریخ علم آثار معتبر علمی داراست.

فولادوند در پایان اضافه کرد: هر جایی از تاریخ کشورمان که ناشناخته مانده باشد مورد تهاجم بیگانگان قرار می گیرد بنابراین باید به سمتی برویم که دانش آموزان را با اصالت تاریخی کشور آشنا کنیم.