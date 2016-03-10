عباس آباد به جایگاه واقعی نرسید/ جذب ضعیف سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جعفر رضایی صبح پنجشنبه در نشست با خبرنگاران، تعامل بیشتر اصحاب رسانه با ستاد نماز جمعه را ضروری دانست و گفت: ارتقای شهرستان از اهداف است و بهرغم گذشت سالها از شهرستان شدن عباسآباد هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده است درحالی که شهرستان عباسآباد ظرفیت فرهنگ بسیاری دارد اما آنگونه که باید این ظرفیتها بالفعل نشده است.
امامجمعه شهرستان عباسآباد با عنوان اینکه وضعیت فرهنگی موجود مطلوب نیست تصریح کرد: باید بتوانیم این ظرفیت را با استفاده از رویکردهای رسانهای بالفعل کنیم زیرا خبرنگاران و اصحاب رسانه، پل ارتباطی مردم با مسئولان به شمار میروند و باید ساز و کاری برای ارتباط دوسویه تعریف شود.
وی با اشاره به اینکه اگر فعالیتی مؤثرتر وجود داشته باشد تا مردم با اصحاب رسانه ارتباط داشته باشند تا نظرات را منعکس کنند، مطلوبتر خواهد بود.
وی با اظهار اینکه متأسفانه گزارشهای مردمی دیر به مسئولان انتقال داده میشود، به وجود شبکههای اجتماعی اشاره و از آن بهعنوان یک نوع جدید ارتباطی و اطلاعرسانی یادکرد.
حجتالاسلام رضایی با تأکید بر اینکه اصحاب رسانه باید ارتباط قوی و مستمر داشته باشند افزود: اصحاب رسانه باید نظرات مردم را بهدرستی به مسئولان و بالعکس اطلاع رسانه کنند.
امامجمعه عباسآباد به افزایش استقبال مردم شهرستان از آیین نماز جمعه منطقه اشاره و اضافه کرد: خوشبختانه اقبال مردم از این آیین رو به افزایش است.
وی رسانهای شدن آیین نماز جمعه را از ضرورتها برشمرد و گفت: محتوی نماز جمعه شهرستان جزو پربارترین خطبهها به شمار میرود و سعی شده تا مطالب مناسبی در خطبهها ارائه شود، همچنین زمینه برای استعدادیابی اصحاب رسانه و فعالان این حوزه در شهرستان باید فراهم شود و این امر مستلزم همکاری بیشتر است.
حجتالاسلام رضایی از غرب مازندران به عنوان تاج استان یاد کرد و گفت: با ارتباط گسترده رسانهای میتوان منطقه را بهدرستی معرفی کرد و نباید این منطقه فقط بهعنوان پتانسیل تفریحی و گردشگری شناسانده شود.
وی بابیان اینکه مشکل اصلی عباسآباد این است که در جذب سرمایهگذاری ضعیف و در دفع سرمایهگذاری قوی عمل میکند یادآور شد: باید این روند تغییر یابد و بتوانیم در غرب مازندران کمیته سرمایهگذاری شکل گیرد تا چوب لای چرخ سرمایهگذاران گذاشته نشود.
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