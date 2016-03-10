به گزارش خبرنگار مهر، حمید دنیایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از وجود ۵۶۹ تعاونی بانوان در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها ۳۳۶ تعاونی فعال است.
وی اظهار کرد: در این تعاونی ها حداقل ۷ نفر عضو هستند و در مجموع بیش از ۳ هزار نفر عضو این تعاونی ها هستند.
معاون اداره کل تعاون استان زنجان گفت: در این راستا ۱۶ درصد از تعاونی های فعال استان زنجان مختص بانوان است.
دنیایی از وجود سه هزار و ۹۵۰ تعاونی ثبتشده در استان خبر داد و افزود: از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال است.
معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونیهای بانوان در بخشهای صنایعدستی و فرش دستباف فعال هستند.
دنیایی تاکید کرد: متاسفانه در استان زنجان اختلافات تعاونی های بانوان بیشتر از سایر تعاونی ها است.
وی به توسعه تعاونیهای بانوان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر وضعیت کشور طوری بوده که مسائل توسعهای محقق نشده چرا که نیاز به منابع مالی بوده است.
دنیایی تصریح کرد:با رفع مشکلات تعاونیهای بانوان در استان زنجان هم توسعه یابد.
معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به تأسیس تعاونیهای جدید در استان اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته ۹۰ تعاونی و امسال نیز ۳۰ تعاونی در استان زنجان تأسیسشده است.
نظر شما