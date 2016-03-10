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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۲۷

معاون اداره کل تعاون استان زنجان:

اختلافات تعاونی‌های بانوان در زنجان بیشتر است

اختلافات تعاونی‌های بانوان در زنجان بیشتر است

زنجان- معاون اداره کل تعاون استان زنجان گفت: متاسفانه در استان زنجان اختلافات تعاونی های بانوان بیشتر از سایر تعاونی ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دنیایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از وجود ۵۶۹ تعاونی بانوان در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تنها ۳۳۶ تعاونی فعال است.

وی اظهار کرد: در این تعاونی ها حداقل ۷ نفر عضو هستند و در مجموع بیش از ۳ هزار نفر عضو این تعاونی ها هستند.

معاون اداره کل تعاون استان زنجان گفت: در این راستا ۱۶ درصد از تعاونی های فعال استان زنجان مختص بانوان است.

دنیایی از وجود سه هزار و ۹۵۰ تعاونی ثبت‌شده در استان خبر داد و افزود: از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ تعاونی فعال است.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت: تعاونی‌های بانوان در بخش‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف فعال هستند.

دنیایی تاکید کرد: متاسفانه در استان زنجان اختلافات تعاونی های بانوان بیشتر از سایر تعاونی ها است.

وی به توسعه تعاونی‌های بانوان در استان زنجان اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر وضعیت کشور طوری بوده که مسائل توسعه‌ای محقق نشده چرا که نیاز به منابع مالی بوده است.

دنیایی تصریح کرد:با رفع مشکلات تعاونی‌های بانوان در استان زنجان هم توسعه یابد.

معاون امور تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به تأسیس تعاونی‌های جدید در استان اشاره کرد و یادآور شد: سال گذشته ۹۰ تعاونی و امسال نیز ۳۰ تعاونی در استان  زنجان تأسیس‌شده است.

کد مطلب 3577540

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