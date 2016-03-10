۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

۱۴عضو گروه طالبان افغانستان در کویته دستگیر شدند

منابع افغانستانی اعلام کردند که در منطقه «پشتون آباد» کویته ۱۴ تن از اعضای طالبان افغانستان را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، یک افسر نظامی که خواست نام وی فاش نشود گفت: نیروهای امنیتی پاکستان با انجام عملیاتی ۱۴ تن از اعضای طالبان افغانستان را در منطقه «پشتون آباد» کویته دستگیر کردند.

وی در ادامه افزود: افراد دستگیر شده به مقام نامعلومی انتقال داده شده اند و نمی توان درباره وجود فرماندهان ارشد طالبان افغانستان در میان دستگیرشدگان ظاهر نظر کرد.

لازم به ذکر است شهروندان افغانشتانی از دیر باز در این منطقه زندگی می کنند. قرار بود اولین دور از مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در اوایل ماه مارس در اسلام آباد برگزار شود اما دفتر طالبان افغانستان در قطر در بیانیه ای اعلام کرد: گروه طالبان پس از آزاد شدن زندانیان طالبان از زندانهای افغانستان و نیز خروج نیروهای ناتو از این کشور حاضر است در مذاکرات صلح  افغانستان و به میزبانی قطر شرکت کند.

 

علی کاووسی نژاد

