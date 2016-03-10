۵ تعاونی روستایی بانوان در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نوری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از وجود ۵ تعاونی روستایی بانوان در استان زنجان خبر داد و افزود: از این تعداد تعاونی تنها ۳ تعاونی فعال است.

وی تعداد اعضای این تعاونی ها را بیش از ۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: تعداد این تعاونی ها در سال آینده افزایش خواهد یافت و به تعداد هزار نفر خواهد رسید.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان زنجان گفت: در استان زنجان تعاونی روستایی فراگیر بانوان هم وجود دارد.

نوری تاکید کرد: فعال شدن تعاونی ها نیاز به برنامه ریزی و مدیریت دارد که در این راستا برنامه ریزی لازم برای سال آینده در دستور کاریی این سازمان می باشد.

وی افزود:متاسفانه در روستا ها مسائل اقتصادی و معیشت بانوان مغفول مانده و بیش از ۷۰ درصد مشکلات بانوان عدم تمکن مالی است.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان زنجان تصریح کرد: باید تشکیلات تعاونی های روستایی به روز بوده و سیاست‌هایشان را از طریق تعاون روستایی جاری کنند.

نوری افزود: تلاش می‌شود تعاونی زنان در سطح روستاهای استان زنجان توسعه یابد چرا که فعالیت زنان در قالب تعاونی‌ها در کیفی‌سازی محصولات تولیدی بسیار موثر است.

وی یاد آورشد: درصدد هستیم تا مشارکت زنان در فعالیت‌های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی تولیدات کشاورزی را در قالب تعاونی‌های فعلی جلب کنیم و یا نسبت به راه‌اندازی تعاونی‌ها جدید در استان زنجان اقدام کنیم.

مدیر کل سازمان تعاون روستایی استان زنجان از فعالیت بانوان در قالب تعاونی خوشه‌ای تولید زنان روستایی در استان خبر داد و گفت: این اقدام از ابتکارات سازمان در سال ۹۵ خواهد بود که تاثیر بسزایی در اشتغال بانوان در مناطق مختلف استان زنجان به دنبال دارد.