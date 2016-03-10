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۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۰۰

با حضور استاندار لرستان؛

گزارش عملکرد ۹۰۰ روز دولت تدبیر و امید در لرستان رونمایی شد

گزارش عملکرد ۹۰۰ روز دولت تدبیر و امید در لرستان رونمایی شد

خرم آباد - گزارش عملکرد ۹۰۰ روزه دولت تدبیر و امید در استان لرستان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز پنج شنبه گزارش عملکرد ۹۰۰ روزه دولت تدبیر و امید در لرستان در حاشیه جلسه شورای اداری استان با حضور مدیریت ارشد لرستان، معاونان استاندار لرستان، مدیران دستگاههای اجرایی لرستان و ... رونمایی شد.

این گزارش عملکرد از مهر ماه سال ۹۲ تا اسفند ماه سال ۹۴ تهیه و تدوین شده است.

بنابر این گزارش، گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در لرستان در بخشها و فصل های مختلف سرمایه گذاری، اشتغال، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و شهرسازی، انرژی و ... تهیه و تدوین شده است.

همچنین عمران شهری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، برنامه ریزی و بودجه، بهداشت و درمان و سلامت، ستاد احیا و ظرفیت های راکد و در نهایت سفر مدیران ارشد کشور به استان از دیگر فصل ها و بخش های گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در لرستان در قالب یک کتابچه بوده است.

کد مطلب 3577549

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