۱۴۸ کیلوگرم حشیش در راه بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان بوشهر، سردار حیدر عباس زاده اظهار داشت: با انجام رصد اطلاعاتی مشخص شد سرکرده باند محموله مواد مخدر را در یکی از استان‌های همجوار تهیه و در صدد انتقال ان به استان بوشهر است.

وی یادآورشد: در این راستا دو تیم ضربت از پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به محور تردد سوژه اعزام و مسیرهای احتمالی تردد این محموله را تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: ماموران اعزامی از مرکز استان با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دیلم اقدام به ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری در مسیرهای ورودی شهر دیلم در چند نقطه کردند.

سردار عباس زاده افزود: در نهایت در یک اقدام هماهنگ دو خودرو پژو ۴۰۵ و سمند حامل اعضای این باند توسط ماموران توقیف که در بازرسی از آنها مقدار ۱۴۸ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف و در این رابطه پنج نفر ار قاچاقچیان دستگیر شدند.