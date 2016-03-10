به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدرحیم بیرقی پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع فعالان کانون‌های فرهنگی و هنری خراسان جنوبی٬ اظهار کرد: کانون‌های فرهنگی و هنری در اجرای برنامه‌هایشان به منویات رهبری توجه کنند.

وی اقتصاد مقاومتی را مورد تأکید رهبری دانست و گفت: مقام معظم رهبری از سال گذشته به‌طورجدی بر این مسئله تأکید داشتند و این در حالی است که کانون‌ها برنامه‌ای در این زمینه نداشته‌اند.

بیرقی با اشاره به ظرفیت بالای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد بیان کرد: هیچ مجموعه‌ای مانند کانون‌ها در نهادینه کردن فرهنگ در جامعه مؤثر نیست.

وی با تأکید بر اینکه کانون‌ها در جذب جوانان مسجدی تلاش کنند٬ اظهار کرد: در شرایط کنونی و جنگ نرم دشمن باید در سنگر مساجد دفاع کنیم.

مدیرکل قرآن و عترت ستاد عالی کانون‌های مساجد کشور با اشاره به مأموریت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد اظهار کرد: بصیرت افزایی جامعه و ترویج حجاب٬ عفاف و ایثار و شهادت ازجمله مأموریت‌های تعریف‌شده برای کانون‌ها است.

وی کارآفرینی را از دیگر وظایف کانون‌ها دانست و گفت: کانون‌ها باید در راستای مهارت افزایی تلاش کرده و زمینه کار را برای نیروها فراهم کنند.

وی بابیان اینکه مسجد ظرفیتی در بعد مطالعات فرهنگی است٬ اظهار کرد: کانون‌ها باید توجه کنند تولید و اجرای برنامه‌هایشان در پیشبرد اهداف نظام نقش بسزایی دارد.

بیرقی ادامه داد: مسجد باید در نقش‌آفرینی و مطالبات مسجدی‌ها از دولت‌مردان ایفای نقش کند.

وی با اشاره به نمایشگاه توانمندی‌های بانوان کانون‌های روستایی خراسان جنوبی گفت: باید این استعدادها به سمت تولید انبوه برود.

وی بابیان اینکه بانوان توانمندی‌های زیادی دارند٬ اظهار کرد: اگر ارتباط رابطین خواهر با مسئولان کانون‌های فرهنگی زیاد شود خدمات خوبی در حوزه بانوان به انجام می‌رسد.