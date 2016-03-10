  1. استانها
  2. زنجان
۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۷

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

برگزاری یادواره های عالمان در زنجان تدوام دارد

برگزاری یادواره های عالمان در زنجان تدوام دارد

زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از تداوم برگزاری یادواره های عالمان در استان زنجان در سال های آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر پنجشنبه در آیین نکوداشت آیت‎‌الله شیخ ابوالفضل سلیمی افزود: خداوند علم و دانش را پایه و اساس اصلی آفرینش خلقت می‌داند.

وی اظهار کرد: علما با علم خود افراد را برای رسیدن به سعادت الهی راهنمایی می کتند و در این راستا اداره کل ارشاد برای تحقق این امر مهم نکوداشت‌هایی نیز برگزار کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از تداوم برگزاری چنین یادواره هایی در استان زنجان در سال های آینده خبر داد.

مقدم تاکید کرد: آیت‌الله شیخ ابوالفضل سلیمی در زمینه تربیت علمی طلاب، در تربیت اخلاقی و معنوی و در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی برای شاگردان و قشر جوان الگوی مناسبی هستند.

وی گفت: طبق فرمایشات امام علی (ع) علما الگوی مناسبی برای جامعه اسلامی هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد: علما افراد را در رسیدن به درجات بالای معنوی کمک خواهند کرد و برگزاری این یادواره تداعی کننده این امر است.

مقدم تصریح کرد: برگزاری این یادواره‌ها اقدام بسیار کوچکی در قدردانی از اساتید حوزه علمیه است. 

مدیر کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: استان زنجان خاستگاه بزرگان مشاهیر و علمای بزرگ و فرهیخته زیادی است و دانشمندان بزرگی از استان زنجان در عرصه های مختلف پا به عرصه گذاشته اند و باید نسل جوان با آنها آشنا شوند.

مقدم تاکید کرد: متاسفانه عدم شناخت صحیح و عدم معرفی شدن بزرگان و عالمان استان زنجان موجب شده بزرگان و دانشمندان زنجانی و داشته های فرهنگی استان زنجان به نام سایر استانها مصادره شوند و گمنام بمانند.

وی افزود: برای معرفی و آشنایی جامعه امروز استان زنجان به خصوص نسل جوان استان زنجان نکوداشت با برنامه های خوبی برگزار می شود.

کد مطلب 3577560

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها