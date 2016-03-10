برگزاری یادواره های عالمان در زنجان تدوام دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم ظهر پنجشنبه در آیین نکوداشت آیت‎‌الله شیخ ابوالفضل سلیمی افزود: خداوند علم و دانش را پایه و اساس اصلی آفرینش خلقت می‌داند.

وی اظهار کرد: علما با علم خود افراد را برای رسیدن به سعادت الهی راهنمایی می کتند و در این راستا اداره کل ارشاد برای تحقق این امر مهم نکوداشت‌هایی نیز برگزار کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از تداوم برگزاری چنین یادواره هایی در استان زنجان در سال های آینده خبر داد.

مقدم تاکید کرد: آیت‌الله شیخ ابوالفضل سلیمی در زمینه تربیت علمی طلاب، در تربیت اخلاقی و معنوی و در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی برای شاگردان و قشر جوان الگوی مناسبی هستند.

وی گفت: طبق فرمایشات امام علی (ع) علما الگوی مناسبی برای جامعه اسلامی هستند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تاکید کرد: علما افراد را در رسیدن به درجات بالای معنوی کمک خواهند کرد و برگزاری این یادواره تداعی کننده این امر است.

مقدم تصریح کرد: برگزاری این یادواره‌ها اقدام بسیار کوچکی در قدردانی از اساتید حوزه علمیه است.

مدیر کل سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: استان زنجان خاستگاه بزرگان مشاهیر و علمای بزرگ و فرهیخته زیادی است و دانشمندان بزرگی از استان زنجان در عرصه های مختلف پا به عرصه گذاشته اند و باید نسل جوان با آنها آشنا شوند.

مقدم تاکید کرد: متاسفانه عدم شناخت صحیح و عدم معرفی شدن بزرگان و عالمان استان زنجان موجب شده بزرگان و دانشمندان زنجانی و داشته های فرهنگی استان زنجان به نام سایر استانها مصادره شوند و گمنام بمانند.

وی افزود: برای معرفی و آشنایی جامعه امروز استان زنجان به خصوص نسل جوان استان زنجان نکوداشت با برنامه های خوبی برگزار می شود.